Fenerbahçe'de Tedesco'dan Galatasaray ve Beşiktaş cevabı: Umurumda değil

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından çarpıcısı açıklamalar yaptı.

Yedikleri gollerde bireysel hataların olduğunu söyleyen Tedesco, "2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum." şeklinde konuştu.

"Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazandınız. Rakipler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum." dedi.

"BÖYLESİNE ATMOSFERDE OYNAMAK ZOR"

Zor bir deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrıldıklarına dikkat çeken Domenico Tedesco, "Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyiye işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi." diye konuştu.