Fenerbahçe'de Tedesco'dan Galatasaray ve Beşiktaş cevabı: Umurumda değil
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı. Çok zorlu bir deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrıldıklarını vurgulayan Tedesco, rakiplere dair gelen soruya ise "Umurumda değiller" cevabını verdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından çarpıcısı açıklamalar yaptı.
"2 TANE BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK"
"BEN RAKİPLERİ UMURSAMIYORUM"
"Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazandınız. Rakipler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum." dedi.
"BÖYLESİNE ATMOSFERDE OYNAMAK ZOR"
Zor bir deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrıldıklarına dikkat çeken Domenico Tedesco, "Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyiye işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi." diye konuştu.