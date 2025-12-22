2026'ya girmemize günler kala iyisiyle kötüsüyle geride bırakmaya hazırlandığımız 2025'in en çok konuşulan olaylarını bir araya getirdik. Trump'ın yankı uyandıran dönüşünden Papa'nın ülkemize ziyareti, yüreğimizi yakan Kartalkaya yangınından şüpheli bir şekilde ölen şarkıcı Güllü'ye kadar birçok konu radarımıza girdi. İşte 2025'te gündemimizi meşgul eden o konular.

KARTALKAYA YANGININDA 78 CAN VERDİK 2025'e oldukça acı bir olayla başlamıştık... Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te sabaha karşı çıkan yangında 78 kişi öldü, 133 kişi de yaralandı. İhmaller zincirinin yaşandığı yangın felaketine ilişkin sorumluların yargılandığı davada otel sahibi Halit Ergül ve ailesi, otel yöneticileri ve Bolu Belediyesi yetkilileri olmak üzere toplam 11 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



MİNGUZZİ CİNAYETİ YÜREĞİMİZİ YAKTI 24 Ocak 2025'te Türkiye gündeminin aylarca konuşacağı bir cinayet işlendi. Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hiç tanımadığı yaşıtları tarafından bıçaklanarak öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Davada suça sürüklenen B.B. ve U.B. 24'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



İBB'YE RÜŞVET OPERASYONU: İMAMOĞLU TUTUKLANDI 2025'in hemen hemen her gün manşet olan konularından biri elbette İBB'ye yönelik rüşvet soruşturması oldu. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok isim tutuklanırken, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında 105'i tutuklu, 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi" gibi suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ HAFTALARCA KONUŞULDU 2026'ya günler kala şarkıcı Güllü evinin camından düşerek öldü. 26 Eylül'de Yalova'da hayatını kaybeden Güllü'nün ölümündeki sır perdesi halen aydınlanmadı. Ortaya çeşitli iddialar atılırken şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Gülter, annesini öldürdüğü iddialarını reddediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KENDİNİ FESHETTİ 2024’ün ekim ayında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla başka bir boyuta ulaştı. PKK Mayıs ayında kendini feshettiğini duyurdu, temsili bir silah yakma töreni yaptı. 40 yılık terör belasının bitmesinde ilk kez bu kadar somut bir adım atılmış oldu.



ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU Ekim ayında ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu dalga dalga büyüdü. Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu testlerin ardından serbest kaldı. Hemen ardından Danla Bilic, Aleyna Tilki gibi isimler gözaltına alındı. Şeyma Subaşı ve birkaç isim ise yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonun medya ayağı ise büyük yankı uyandırdı. Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve birçok isim tutuklandı. Ersoy hakkındaki "uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkan sağlamak" ile "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat elde etmek" suçlamaları ise gündeme bomba gibi düştü.



TRUMP BİR DÖNDÜ, PİR DÖNDÜ Sivri çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Donald Trump, 2025'e damga vuran isimlerden oldu. 20 Ocak'ta ikinci kez ABD başkanı olan Trump; Venezuela'yla savaşın eşiğine gelmesinden Gazze-İsrail meselesine, Ukrayna-Rusya savaşındaki rolünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizmesine kadar birçok konuyla gündemde yer aldı.



SADECE ADI ATEŞKES! GAZZE'DE ZULÜM SÜRÜYOR Trump'ın savaşları bitirme sevdası, İsrail'e göstermelik de olsa 'dur' dedirtti. On binlerce insanın katledildiği Gazze'de, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.



SANAT DÜNYASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ Birçok kaybın yaşandığı 2025'in ilk yankı uyandıran vefat haberi Antalya'dan gelmişti. Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, senenin ilk ayında hayatını kaybetti. Tayfur katılımın yoğun olduğu bir törenle Yeniköy'e defnedildi. Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı ise kasım ayında geçirdiği rahatsızlıkların ardından 78 yaşında hayatını kaybetti.



MARMARA'YI SARSAN 6,2'LİK DEPREM Tarihler 23 Nisan 2025'i gösterdiğinde Silivri açıkları-Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedilirken bu depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi.



ÖZEL'E YUMRUKLU SALDIRI 4 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreya Önder için AKM'de düzenlenen cenaze töreninin çıkışında saldırıya uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine hükmedildi.



SINDIRGI'DA BİTMEYEN DEPREMLER 10 Ağustos'ta Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından ara ara şiddetli olmak üzere binlerce sarsıntının kaydedildiği Sındırgı, uzmanların yorumuna göre adeta bir 'deprem fırtınası'na teslim oldu. Bu süreç, 2025'in en çok konuşulan konuları arasına girdi.



CHP'DE KAYYIM KARGAŞASI İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Gürsel Tekin il başkanlığına kayyım atanırken bu gelişme CHP'yi karıştırdı. İl başkanlığı binasında sık sık gerginlikler yaşandı.



FUTBOLDA BAHİS OPERASYONU İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2025'in sonlarına doğru büyük bir yasa dışı bahis operasyonu başlattı. Dalga dalga büyüyen operasyonlarda birçok ünlü futbolcu, hakem ifade verdi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı.



UÇAK KAZASINDA 20 ŞEHİT VERDİK 11 Kasım 2025'te TSK'ya ait C-130 kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kahreden olayda 20 askerimiz şehit oldu.

FABRİKA İŞÇİLERİ YANARAK ÖLDÜ! Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. İhmallerin ortaya çıkmasının ardından aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alınmıştı. Fabrika sahibi cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



ÜNLÜ MÜZEDE SOYGUN SKANDALI Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesine 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti. Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmıştı. Soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim, 1 zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı. Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.



FİLENİN SULTANLARI GURUR YAŞATTI 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. A MİLLİ BASKETBOL TAKIMINDAN GÜMÜŞ MADALYA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu. Milli takımımız ülkemize gümüş madalya ile döndü.



PAPA 14. LEO’DAN TÜRKİYE ZİYARETİ Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere kasım ayının son günlerinde Türkiye’ye geldi. Önemli temaslarda bulunup ziyaretler gerçekleştiren Papa, barış mesajları vererek ülkeden ayrıldı.



TOGG T10F SATIŞA ÇIKTI Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F'nin ilk teslimatı eylül ayında yapıldı. Aracın ilk teslim edildiği kişi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.



