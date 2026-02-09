Sosyal medyada “5 kat kazanç” vaadiyle yatırım danışmanı gibi hareket eden dolandırıcılık şebekesinin, 9 kişiyi toplam 127 milyon lira dolandırdığı belirlendi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40’ı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtan dolandırıcıların yaptıkları reklam paylaşımlarında şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak sermayenin 5 katı kadar kazanç vaat ettikleri ortaya çıktı.

127 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR!

9 kişiyi yüksek kazançlı yatırım yapma vaadiyle toplamda 127 milyon lira dolandıran şüphelilerin, parayı kurmuş oldukları 49 ayrı paravan şirkete ait banka hesaplarına yatırttıkları, şirket hesaplarına gelen paraların farklı banka hesapları ile kuyumcu, döviz büroları ile kripto platformuna aktardıkları belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından 109 şüpheli tespit edildi. 44 şüphelinin çoğunun başta dolandırıcılık suçlarından olmak üzerine farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda ilk etapta 63 şüpheli şahıs yakalanırken, devam eden çalışmalarda konuya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 68 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6 şüpheli şahıs savcılıktan tarafından serbest bırakılırken, 9 şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartıyla* serbest kaldı. 52 şüpheli şahsın ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 12'si Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılırken, 40 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

