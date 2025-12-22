Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 17 puanla 12'nci sırada tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir ile yolları ayrılan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Fenerbhaçe forması giymişti.

Uzun süredir formasını giydiği Başakşehir ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Deniz Türüç, yeni takımıyla anlaşmaya vardı. TÜMOSAN Konyaspor, deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Konyaspor, 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlilk ve 8 mağlubiyet aldı

İMZAYA GELİYOR

Konya yerel basınından Yeni Meram'da yer alan habere göre; yeşil-beyazlı kulüp, ara transfer dönemi yaklaşırken ilk imza için düğmeye bastı. Konyaspor yönetimi, transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Deniz Türüç'ü şehre davet etti. 22 Aralık'ta şehre gelmesi beklenen Deniz Türüç ile 23 Aralık'ta masaya oturulacak ve son detaylar konuşulacak. Görüşme pürüz çıkmaması halinde tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalanacak.

Deniz Türüç

17 MAÇTA BİR GOL

Sağ kanatta görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Başakşehir’de 17 maça çıkarken; takımına bir gol ve bir asistlik skor katkısı yaptı.

NURİ ŞAHİN'DEN DİKKAT ÇEKEN DENİZ TÜRÜÇ SÖZLERİ SÖZLERİ

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor maçının ilk yarısında görülen kırmızı kartın ardından oyundan aldığı sırada kendisine tepki gösteren Deniz Türüç'ün kadroya alınmaması hakkında, "Deniz'in kadroda olmaması teknik karar. Bugün Deniz'in aramızda olmaması benim kararımdı" açıklamasını yapmıştı.

