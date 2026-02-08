Türkiye’de terör örgütü PKK için yürüyüş yapılmasına şaşırdıklarını belirten Suriyeli Kürt vatandaşlar “PKK/SDG’nin Kürtlere neler yaptıklarını bilseler kesinlikle örgütü protesto için sokaklara dökülürlerdi. Ayrıca o kadarçok isteyen varsa gelsin PKK/SDG ile yaşasın” dedi.

YILMAZ BİLGEN- Tüm dünya Epstein skandalı ile çalkanırken terör örgütü PKK elebaşları tarafından yüzlerce reşit olmayan çocuğun istismar edildiği ortaya çıktı.

Terör örgütünün Suriye’de zorla alıkoyduğu çocuk sayısının 4 bini aştığı ve en az 2 bin 500’ünün ölüme gönderildiği rapor ediliyor.

Menbiç’te 2017 yılında henüz 13 yaşındaki oğlu Uday, PKK teröristleri tarafından kaçırılan Zeliha Abdurrahman, yıllardır çocuğunun izini sürdüğünü ve kız, erkek yüzlerce çocuğun örgüt tarafından nasıl istismara maruz bırakıldığını gözleriyle gördüğünü söyledi.

Kendisi gibi yüzlerce ailenin mağdur ve perişan durumda olduğunu kaydeden Zeliha anne “Çoğu aile bu durumu kimselere anlatamıyor. PKK/ SDG içerisinde ideolojik yoğunlaşma adı altında kampa alınan birçok çocuk cinsel istismara uğradı. O kamplardan kaçmayı başaran bazı çocuklarla ben bizatihi konuştum.

Suriye'deki Kürtlerden, terör örgütüne tepki: Ne çektiğimizi gelin bize sorun

Kendilerine yapılan cinsel istismarı anlattılar. Ancak aileler bunu hem PKK korkusu hem de toplumsal baskıdan dolayı anlatamadı. Ben üç kızı kaçırılan aile biliyorum. Henüz dört beş aylık evli olmasına rağmen kaçırılan gelinler var. Hepsinin ailesini hain görüyorlar. Üstelik kaçırılanlar arasında cinsel istismara maruz kalanlar arasında erkek çocuklar da var” dedi.

Çocuğunu ararken çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen Zeliha Abdurrahman “Üç sene sonra ‘Oğlun öldü’ dediler. Ben hiç inanmadım. Uday’ım yaşıyor ve bir gün çıkıp gelecek mutlaka” diye konuştu.

KANDİL KADROSU ZULMETTİ

“Terör örgütünü bize sorun” diyen Hasekeli Kürtlerden Naser Abdi “Burada yıllardır tüm fırın, hastane, benzinlik, market, petrol kuyuları, ev ve işyerlerine Kandil kadrosu el koydu. Kandil’den gelen her teröristin Ayn el-Arab, Haseke, Rakka, Kamışlı, Tel Temir, Şeyh Maksut, Menbiç gibi PKK işgalindeki bölgelerde en az 20-25 dairesi vardı. Bunları para vererek almadılar; zorla sürülen bölge sakinlerinin evlerine çöktüler.

Suriye'deki Kürtlerden, terör örgütüne tepki: Ne çektiğimizi gelin bize sorun

PKK bölgelerinin Rus, ABD, rejim uçakları ve füzelerinin hedefi olmaması sebebiyle buraya sığınan çaresiz insanlara bu evleri astronomik rakamlara kiraya veriyorlardı. Hatta köylünün tarlasını elinden alıp aynı kişiye kiraya verdiler. Kürdistan vaadi ile Afrin, Tel Rifat, Menbiç, Resülayn ve Tel Abyad gibi bölgelerden getirdikleri gariban sivillere de aynı şeyi yaptılar. Parası olmayanlar açıkta kaldı; soğukta donarak ölenler oldu.

Örgütün bir diğer zorbalığı ise çocukları kaçırıp öldürtmesiydi. Çocuğu olmayan ya da bölgeden çıkarılanlara ise tünel kazma cezası veriliyordu. Türkiye’de PKK için yürüyüş yapanlar olduğunu görüyoruz. PKK/SDG’nin Kürtlere neler yaptıklarını bilseler kesinlikle eminim ki örgütü protesto için sokaklara dökülürlerdi. Ayrıca o kadar çok isteyen varsa gelsin PKK/SDG ile yaşasın. PKK/SDG’yi gelin bize sorun” diye konuştu.

ÇOCUKLARI ÖLÜME SÜRDÜLER

Ayn el-Arab’da konuştuğumuz 34 yaşındaki İbrahim Xalo isimli şahıs, sadece kendi şehirlerinde 400’den fazla mağdur aile olduğunu anlattı.

Bir dönem PKK-SDG ile çalıştığını ve gerçek yüzlerini gördükten sonra uzaklaştığını belirten İbrahim Xalo “İki yıl önce bir aile 14 yaşındaki çocuğunu vermek istemedi. Örgüt ısrar etti ve çatışma çıktı. Ailenin altı ferdi öldürüldü. Yüzlerce Kürt, Arap ve Türkmen sokak infazları, araç ve evlere dönük bombalı saldırılar, cezaevlerinde yapılan işkencelerle öldürüldü. Hem de oldukça soğukkanlı bir biçimde bunu yaptılar” dedi.

PKK’nın Suriye’de kaçırdığı çocuk sayısının bini aştığını kaydeden Xalo “Üç aylık beyin yıkama faaliyeti ardından silahlı eğitim ve sonrası intikam biçimi olarak ölüme sürülüyordu. Ölenlerin cesetlerini ailelerine dahi vermediler. Birkaç yere meçhul asker mezarlığı adı altında bu çocukların cesetleri atıldı. Şam yönetimi tam kontrol sağladığında birçok yerde toplu mezarlar olduğu ortaya çıkacak.

Bu çocukları eğitenler ise çoğunlukla farklı ülkelerden getirilen ruh hastası; sapkın tiplerdi. Bu çocuklardan birçoğunun taciz edildiğini öğrendik. Cinsiyetsiz toplum ideali adı altında bu çocuklara LGBT anlatılıyor, hatta dayatılıyordu. Namus kavramı ve İslam, tesettür, evlilik, gelenek gibi değerler başlı başına suç unsuruydu. Ancak hepsi Kandil kadrosu olduğu için onlara kimse hesap soramıyordu. Bölge halkı eşi benzeri olmayan karanlık bir dönem yaşadı. Umut ederim ki bundan sonra her şey normale döner. PKK/SDG’den çok çektik. İnşallah bu kâbus bitmiştir” ifadelerini kullandı.

PKK son zamanlarda kaçırdığı bazı çocukların cephe hattında öldürüldüğünü ilan etti ve liste yayınlamaya başladı. Bunlar arasında yıllardır ailelerine “çocuğunuz bizde değil” diye yalan söyledikleri Rinaz Kindi (15) ve Fadila el-Ahmet de (16) bulunuyor. Örgüt ayrıca yine çoğu 15-16 yaşlarında ölenlerin listesini daha yayınladı.

“EYLEMLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK”

PKK yandaşlarının “katliam var” yalanı ile Türkiye’de ayaklanma çağrısı yaptığı Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde yaşayan Muhammed İbrahim ise “PKK sadece bize fakirlik, kan, ölüm ve fitne bıraktı. Bu örgüt kesinlikle bölgede Türkmen, Kürt, Arap düşmanlığı ekmek için üretildi. Suriye Kürtleri dipçik ve PKK sopası ile yüzleşti. Oyunu gördü. Umarım İran, Irak ve Türkiye’deki Kürtler de görür. Biz Suriye Kürtleri büyük acılar eşliğinde PKK’nın ne olduğunu gördük. Şeyh Maksud’u 13 yıl sömürdüler.

Henüz 12-13 yaşındaki çocuklarımız kör bir ideoloji için elimizden alındı. Evlerimiz, mülklerimiz gasbedildi. ‘Din zehirdir’ dediler. Okullar kapatıldı. Suriye ordusunun operasyonunda kimse ölmedi. Ancak PKK burada yüzlerce kişiyi öldürdü.

Biz Kürtler Suriye halkının diğer bileşenleriyle yaşamak istiyoruz. Ve kararlı bir biçimde PKK ve türevlerine meydan okuyoruz. Elhamdülillah burada her şey düzeliyor. Türkiye Devleti ile milletinin yaptığı iyilikleri, vefayı unutamayız. Allah’a şükürler olsun bugünleri de gördük. Sizlerin de desteği ile PKK hak ettiği tarihin çöplüğüne süpürüldü” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası