Özgür Özel’in terör örgütü PKK/YPG’nin ağzıyla konuşması büyük tepki çekerken Doç. Dr. Levent Ersin Orallı “CHP’nin Suriye politikasındaki çelişkili tavrın altında iç siyasette oy devşirme kaygısı yattığını görüyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ/ ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki gün, partisinin genel merkezinde DEM Parti heyetiyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Suriye’deki Şam yönetimini eleştirerek, bölgede sivillerin öldürülmesine yol açan terör örgütü PKK/YPG’den hiç söz etmemesi kamuoyunda büyük tepki çekti.

CHP, terör örgütüne silah bıraktırmayı amaçlayan devlet politikasına ters düşen bu siyasetini daha önceki çözüm sürecinde de benimsemiş, akan kanın durması için yapılan görüşmeleri ‘terör örgütü muhatap alınıyor’ diyerek eleştirmiş, ancak seçim süreçlerinde terör örgütüne yakın yapılarla ittifak arayışlarına girmişti.

Ana muhalefet partisinin izlediği bu ikircikli politikayı gazetemize değerlendiren Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, CHP’nin ‘oy hesabı’ yaptığına dikkat çekti.

Orallı “CHP’nin Suriye politikasındaki çelişkili tavrın altında iç siyasette oy devşirme kaygısı yattığını görüyoruz” dedi.

ÖZEL’İN SÖYLEMLERİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Terörle mücadelede iç cephenin güçlü olması gerektiğine dair vurgunun CHP’de karşılık görmediğini söyleyen Orallı “DEM Parti seçmeninden oy devşirerek CHP saflarında onları görme telaşı, Türkiye’nin dış politikasının gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. SDG’nin kendi cenahından gördüğü insanları dahi net bir şekilde katledebildiği realitesi ortaya çıkmışken Özgür Özel’in hâlâ Suriye’de üniter bir devleti kucaklamamak adına ortaya koymuş olduğu söylemler oldukça düşündürücü” ifadelerini kullandı.

EN İYİ BİLEN PARTİLERDEN BİRİ

Doç. Dr. Levent Orallı, Türkiye’nin Suriye’ye bir rol model olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Biz Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu ulus kimliğinin Suriye açısından da örnek teşkil edebilecek bir model olduğuna dair vurgu yaparken kurucu kodlara sahip CHP’nin aynı vurguyu güçlendirmesi beklenir.

CHP, üniter bir yapının, ulus kimliği inşasının, devlet inşa sürecinin ne denli zor aşamalardan geçtiğini en iyi bilen siyasi partilerden biridir. Fakat siyasetin dış politika noktasındaki tercihlerini içeride 300-500 oy adına maalesef bu denli olumsuz okumalar içerisinde olmaları ve ister istemez sadece oy kaygısı üzerinden dışarıdaki hassasiyeti görmeden bir devlet politikasına karşı çıkmaları CHP tabanında da karşılık bulmamaktadır.

CHP EĞİLİMİNİ DÜZELTMELİ

Vatansever insanlardan müteşekkir bir tabanın, şüphesiz bir terör örgütüyle CHP’nin isminin bu denli yan yana anılıyor olmasından hicap duyduğu kanaatindeyim. Yönetim ile parti tabanı arasında özellikle dış politika ve savunma sanayi politikalar alanında önemli bir kopuş olduğunu görüyoruz.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM CHP teşkilatlarında kıyım başlıyor

Bu kopuşu Özgür Özel’in çok daha iyi, çok daha güçlü şekilde okuması, çeşitli anketler vasıtasıyla, kamuoyu yoklamaları vasıtasıyla partisinin politikalarını bir kere daha gözden geçirmesi doğru olacaktır. Terörle arasına DEM Parti’nin bir mesafe koymasını beklerken CHP yönetiminin son dönemde girmiş olduğu eğilimin bir an evvel düzelmesi ve partinin de gerçek anlamda bir Türkiye politikasına yakışır bir seyir seyretmesi şüphesiz uzun vadeli siyaset açısından daha doğru olacaktır

Haberle İlgili Daha Fazlası