CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ardından Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti. AB toplantısında konuşan Gökçen; seçimlerden kayyımlara kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Geçtiğimiz dönemlerde rüşvetten tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık ülkemizi Batı'ya şikayet etmesi tepkilere neden olmuştu.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kış Oturumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi AB'ye şikayet etti.

CHP'li Gökçe Gökçen, Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

"TÜRKİYE'DEKİ GİBİ KRİZE DÖNÜŞMEMELİ..."

Gökçen, "Krizler sırasında özgür seçimler yapılmalıdır. Ama seçimlerin kendisinin, Türkiye’deki gibi, birer krize dönüşmesine de engel olmalıyız. Seçimlerin yapılması kadar, seçim sürecinde ifade özgürlüğü, seçim sonuçlarına saygı, seçimin galibinin İmamoğlu gibi cezaevine girmemesi, belediyelerin kayyımla yönetilmemesi, bunların tümü demokrasinin ayrılmaz parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sosyal medyada da büyük tepki çekti.

