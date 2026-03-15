Almanya Bundesliga 2'de şampiyonluk mücadelesi veren Schalke 04, 2-0 öne geçtiği maçta Hannover 96 ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakadaki Schalke'nin ilk golünü atan 39 yaşındaki Boşnak yıldız Edin Dzeko, karşılaşmanın 52. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lider Schalke 04, Almanya Bundesliga 2'de üst sıralara oynayan Hannover 96'yı konuk etti.

DZEKO GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Veltins-Arena'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen ev sahibi Schalke, Edin Dzeko'nun ihraç edilmesinin ardından skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Schalke 04'ün gollerini 29. dakikada Edin Dzeko ve 38. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Hannover 96'nın golleri ise 82. dakikada Maik Nawrocki ve 90+8. dakikada Benedikt Pichler'den geldi.

EDIN DZEKO İHRAÇ EDİLDİ

Schalke'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, mücadelenin 52. dakikasında kırmızı kart gördü. Bu skorla puanını 51 yapan Schalke 04, liderliğini sürdürdü. Hannover 96 ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.

