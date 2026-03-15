Edin Dzeko atıldı, Schalke 90+8'de kâbusu yaşadı
Almanya Bundesliga 2'de şampiyonluk mücadelesi veren Schalke 04, 2-0 öne geçtiği maçta Hannover 96 ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakadaki Schalke'nin ilk golünü atan 39 yaşındaki Boşnak yıldız Edin Dzeko, karşılaşmanın 52. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Edin Dzeko atıldı, Schalke 90+8'de kâbusu yaşadı
Almanya Bundesliga 2'de Schalke 04, Hannover 96 ile Veltins-Arena'da karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı.
- Schalke 04, Edin Dzeko ve Kenan Karaman'ın golleriyle 2-0 öne geçti.
- Schalke'nin golcüsü Edin Dzeko, 52. dakikada kırmızı kart gördü.
- Hannover 96'nın golleri 82. dakikada Maik Nawrocki ve 90+8. dakikada Benedikt Pichler'den geldi.
- Bu skorla Schalke 04, 51 puanla liderliğini sürdürdü.
- Hannover 96 ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.
0:00 0:00
1x
Lider Schalke 04, Almanya Bundesliga 2'de üst sıralara oynayan Hannover 96'yı konuk etti.
DZEKO GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Veltins-Arena'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen ev sahibi Schalke, Edin Dzeko'nun ihraç edilmesinin ardından skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Schalke 04'ün gollerini 29. dakikada Edin Dzeko ve 38. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Hannover 96'nın golleri ise 82. dakikada Maik Nawrocki ve 90+8. dakikada Benedikt Pichler'den geldi.
EDIN DZEKO İHRAÇ EDİLDİ
Schalke'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, mücadelenin 52. dakikasında kırmızı kart gördü. Bu skorla puanını 51 yapan Schalke 04, liderliğini sürdürdü. Hannover 96 ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.
