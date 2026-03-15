Son haftalarda art arda gelen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen ve son 4 haftada 7 puan kaybeden Fenerbahçe'de Talisca'dan iyi haber geldi.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanarak uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, takımla çalışmalara başladı.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve formasından uzak kalan 32 yaşındaki yıldız, çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde Talisca, takımla çalıştı.

Fenerbahçe antrenmanından

F.BAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizdeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

