İLK GÖRÜŞME YAPILDI

A Spor'da yer alan habere göre; gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Sunderland forması giyen Granit Xhaka'yı istiyor. Siyah beyazlıların görüşmede bulunduğu Xhaka'nın transfere sıcak baktığı belirtildi.

YALÇIN SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise yaşından dolayı Granit Xhaka transferine şu anda sıcak bakmadığı ve Xhaka ile ilgili son kararın henüz verilmediği kaydedildi.

FLORENTİNO DA BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Bonservisi Benfica'da bulunan ve bu sezon Burnley'e kiralanan 26 yaşındaki Florentino Luis'in de siyah beyazlıların listesinde yer aldığı ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Florentino ve Orkun Kökçü'nün orta sahada iyi bir ikili olacaklarını düşünüyor. Beşiktaş, menajerler tarafından önerilen ve listesinde yer alan 26 yaşındaki Florentino Luis için henüz resmi bir hamlede bulunmadı.

