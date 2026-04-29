Manchester United, Onana'nın bonservisini belirledi: Trabzonspor'dan hamle
Yeni sezon kadro planlamasında Andre Onana'ya yer vermeyen İngiliz ekibi Manchester United, bordo mavililerin bonservisiyle almak istediği Kamerunlu kalecinin bonservis bedelini belirledi.
Manchester United, yaz transfer dönemi öncesinde kadro yapılanması kapsamında Andre Onana için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
ONANA'NIN BONSERVİSİ BELİRLENDİ
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Manchester United, Onana’nın satışında yaklaşık 21 milyon avroluk bir gelir hedefliyor.
İNGİLİZ EKİBİNİN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK
Sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Onana için bordo mavili kulübün yeni bir bonservis girişiminde bulunabileceği ifade edilirken İngiliz ekibinin beklentisinin transfer görüşmelerinde belirleyici olması bekleniyor.
TRABZONSPOR'DAN YENİ TEKLİF
İngiliz ekibinin yüksek beklentisi transferi zora soksa da yönetim, devre arasındaki 10 milyon avroluk ilk teklifini 15 milyon avro bandına çıkarıp yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Manchester United ise 2028’e kadar mukavelesi bulunan ve kariyerinin son transferi gibi görünen kaleciden en az 21 milyon avro kazanmayı planlıyor.