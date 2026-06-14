Trump'ın Lübnan ve Suriye talebini Netanyahu geri çevirdi
ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye'nin güneyinde işgal ettiği alanlardan çekilmesini istediği, ancak Netanyahu'nun bu talebi reddettiği öne sürüldü.
- İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Trump, telefon görüşmesinde İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi.
- Trump'ın bu talebinin, kapsamlı bir ateşkes arayışı çerçevesinde olduğu belirtildi.
- İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi'ni işgal altında tuttuğu aktarıldı.
- İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyinde birçok beldeyi de işgal ettiği bilgisi yer aldı.
- İsrail ordusunun, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde Cebel eş-Şeyh (Hermon Dağı) dahil olmak üzere Golan Tepeleri'ne ek olarak 800 kilometrekarelik Suriye toprağını daha ele geçirdiği belirtildi.
- Kaynaklar, Trump'ın talebinin Netanyahu tarafından reddedildiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında ipler geriliyor. İkili arasındaki görüşmede Lübnan ve Suriye'nin güneyindeki askeri varlıkların geleceğinin masaya yatırıldığı öne sürüldü.
İsrail'in Maariv gazetesinin adı açıklanmayan 2 İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın Netanyahu ile yakın zamanda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini gündeme getirdiği aktarıldı.
Maariv'e konuşan İsrailli kaynaklar, Trump'ın kapsamlı bir ateşkes arayışı çerçevesinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden ve Suriye'nin güneyindeki Cebel eş-Şeyh'ten (Hermon Dağı) çekilmesini istediğini savundu.
Kaynaklar, Trump'ın söz konusu talebinin Netanyahu tarafından reddedildiğini iddia etti.
2 MART'TAN BU YANA İŞGAL ALTINDA TUTUYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi'ni işgal altında tutuyordu.
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İsrail, 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyinde birçok beldeyi de işgal etmişti.
İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde Cebel eş-Şeyh (Hermon Dağı) de dahil olmak üzere Golan Tepeleri'ne ek olarak 800 kilometrekarelik Suriye toprağını daha ele geçirmişti.