Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Helikopterlerden birinin otoparka düşmesi sonucu çok sayıda araç da yandı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Rio de Janeiro İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Fabio Contreiras, helikopterlerin Recreio dos Bandeirantes bölgesine düştüğünü ve ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

İki helikopter havada çarpıştı! 6 kişi hayatını kaybetti

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Contreiras, helikopterlerden birinin otoparka düşmesi sonucu içinde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer helikopterin ise çarpışma noktasına yaklaşık 100 metre mesafede ters dönmüş halde bulunduğunu ve pilotun öldüğü belirtti.

İkinci helikopterin düşmesiyle yangın çıkmazken, parçaların çevredeki binalara ve teraslara savrulduğu ifade edildi.

20 ARAÇ TAMAMEN YANDI

Yerel basına göre, otoparka düşen helikopter nedeniyle çıkan yangında park halindeki yaklaşık 20 elektrikli araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, yangının kontrol altına alındığını ve ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Kazanın kesin nedeni, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından yürütülen soruşturma sonrası netlik kazanacak.

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