ABD'de paraşütle atlayış yapacak kişileri taşıyan uçak, havalandıktan kısa süre sonra düşerek alev aldı. Kazada uçakta bulunan 12 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABD'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü aktarıldı.

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PARAŞÜTLE ATLAMAK İÇİN UÇMUŞLARDI

Açıklamada, uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı.

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12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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