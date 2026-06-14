Anadolu Ajansı
ABD'de düşen uçak alev alev yandı! Çok sayıda can kaybı var
ABD'de paraşütle atlayış yapacak kişileri taşıyan uçak, havalandıktan kısa süre sonra düşerek alev aldı. Kazada uçakta bulunan 12 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Dünya az önce
ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütle atlayış yapacak kişileri taşıyan bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
- Uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı bilgisi paylaşıldı.
- Kaza, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında meydana geldi.
- Uçak, yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldı.
- Kazada 12 kişinin vefat ettiği bildirildi.
- Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
ABD'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü aktarıldı.
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PARAŞÜTLE ATLAMAK İÇİN UÇMUŞLARDI
Açıklamada, uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı.
12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
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