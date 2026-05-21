2009 yılında Rio de Janeiro-Paris seferini yapan yolcu uçağının Atlas Okyanusu’na düşmesi sonucu 228 kişi hayatını kaybetmişti. Paris Temyiz Mahkemesi, faciada Air France ile Airbus’ı “kasıtsız adam öldürme” suçundan sorumlu bularak tarihi bir karara imza attı.

Air France ve Airbus, 2009 yılında 228 kişinin hayatını kaybettiği Atlas Okyanusu faciasıyla ilgili davada “kasıtsız adam öldürme” suçundan suçlu bulundu. Paris Temyiz Mahkemesi, Rio de Janeiro-Paris seferini yapan yolcu uçağının düşmesine ilişkin davada iki şirketin de kurumsal sorumluluğu bulunduğuna hükmetti.

Mahkeme kararına göre, fırtına sırasında teknik arıza yaşayan yolcu uçağı Atlantik Okyanusu’na çakıldı. Kazada uçakta bulunan 228 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Dava kapsamında daha önce Nisan 2023’te verilen beraat kararı bozulurken, temyiz sürecinin ardından şirketler suçlu ilan edildi.

1 Haziran 2009’da meydana gelen kazada, Rio de Janeiro’dan Paris’e gitmekte olan Air France’a ait Airbus A330 tipi uçak radardan kaybolmuş, günler süren arama çalışmalarının ardından enkaza Atlantik Okyanusu’nda ulaşılmıştı. Facia, modern havacılık tarihinin en büyük uçak kazalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

