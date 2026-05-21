İstanbul Fatih'teki 400 yıllık tarihi Atlamataşı Camisi'nin minare külahı, şantiye vincinin malzeme taşırken çarpması sonucu yıkıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından, tadilat nedeniyle kapalı olan caminin çevresi güvenlik amacıyla yaya girişine kapatıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Unkapanı'ndaki Atlamataşı Camisi'nde, 1 yıl önce başlayan inşaattaki kule vinç, malzemeleri taşıdığı esnada 400 yıllık caminin minaresinin külahına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minare külahı yere düştü. Külahın düştüğünü görenler, durumu inşaat çalışanlarına haber verdi. Yaşanan olay sonrasında cami çevresi vatandaşların giriş ve çıkışına kapatıldı.

CAMİ 1 YILDIR KAPALI

Çarpma esnasında çıkan sesi duyduğunu söyleyen Sertan Saltan, "Sabah vinç burada çalışırken malzemeyi buradan o tarafa inşaat alanına doğru çekerken malzeme minarenin kenarına çarpmasıyla külah yere düşmüş. Biz sesi duyduk, baktık çarpmış düşüyor. Bu cami 1616 yılında inşa edilmiş bir cami ama minarenin sonradan yapılmış parçaları vardı. Tadilat dolayısıyla cami 1 senedir kapalı." dedi.

400 yıllık tarihi caminin minaresindeki külahın, vincin çarpması sonucu yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde inşaat malzemesi taşıyan vincin minareye çarptığı ve sonrasında külahın yıkıldığı görülüyor.

