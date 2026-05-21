Uzmanlar, yüksek ısıya maruz kalan ve yüzeyi çizilen teflon tavaların sağlık açısından risk oluşturabileceği konusunda uyardı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, özellikle kaplaması bozulan teflon ürünlerin zararlı kimyasallar yayabileceğini belirterek, yüksek ısı gerektiren yemeklerde döküm tavaların daha güvenli bir seçenek olduğunu söyledi.

Günlük hayatta pratikliği nedeniyle tercih edilen teflon tavalar, yüksek ısıya maruz kaldığında, yanlış kullanıldığında ve yüzeyleri çizildiğinde insan sağlığını tehdit eden kimyasallar yayıyor.

Doç. Dr. Melih Şimşek, özellikle yüksek sıcaklıklarda yapısı bozulan teflon kaplamanın bazı kimyasalları açığa çıkarabileceğini vurgulayarak, teflonun doğrudan kansere yol açtığına ilişkin net bir veri bulunmadığını ancak kullanım hatalarının riski artırabileceğine dikkati çekti.

“KİMYASALLAR VE GAZLAR AÇIĞA ÇIKABİLİR”

Teflonun belirli bir sıcaklığın üzerine çıktığında yapısının bozulduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle 260-300 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda teflon kaplama zarar görmeye başlar. Bu durumda üretiminde kullanılan kimyasallar ve gazlar açığa çıkabilir. Asıl risk bu noktada ortaya çıkıyor. Geçmişte teflon üretiminde kullanılan bazı kimyasallar kanserle ilişkilendirilirken, bu maddeler 2010 itibarıyla birçok ülkede yasaklandı ve kullanımı sınırlandırıldı."

YÜZEYİ ÇİZİYDİYSE RİSK BÜYÜK

Şimşek, teflon tavaların kullanımında yapılan hatalara da değinerek, yüzeyin çizilmesinin önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Teflon ürünlerde ahşap ya da silikon mutfak gereçlerinin kullanılması gerektiğini belirten Şimşek, "Metal spatula ya da kaşık kullanımı teflon yüzeyi çizer. Yüzey zarar gördüğünde kaplama bozulur ve zararlı maddelerin açığa çıkma riski artar" değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, yüksek ısı gerektiren yemeklerde teflon yerine farklı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle et yemeklerinde döküm tavaların daha güvenli olduğunu kaydetti.

YÜKSEK ISI GEREKİYORSA DÖKÜM TERCİH EDİN

Zamanla oluşan çiziklerin risk oluşturabileceğini aktaran Şimşek, "Ünlü şefler de bu konuda oldukça dikkatli. Teflon tavaları daha çok kısa sürede pişen yiyecekler için kullanıyorlar. Yüksek ısı gerektiren yemeklerde ise döküm ürünleri tercih ediyorlar. Başlangıçta küçük çizikler önemsenmeyebilir ancak zamanla bu çizikler artar ve kaplama zarar görür. Bu nedenle ciddi şekilde çizilmiş teflon tavaların kullanılmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, teflonun tamamen yasaklanması gereken bir ürün olmadığını ancak dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek, sağlık açısından güvenli seçeneklerin başında döküm ürünlerin geldiğini vurguladı.

Teflon kullanımında başlıca riskin yüksek ısı olduğunu kaydeden Şimşek, "Teflon tavaları düşük ve orta sıcaklıklarda kullanmak, çizilmesini önlemek ve uzun süre yüksek ısıya maruz bırakmamak gerekir" açıklamasını yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası