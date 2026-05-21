TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in 29. bölüm 2. fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragmanda Adil Koçari’nin vurulduğu sahneler sonrası “Adil öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?” soruları gündeme geldi.

Taşacak Bu Deniz dizisinin 22 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı, sezon finali öncesi tansiyonu yükseltti. Eleni’yi kurtarmak için harekete geçen Adil’in vurulması, dizinin takipçileri arasında ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLECEK Mİ?

Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan 29. bölüm 2. fragmanında Adil Koçari’nin vurulduğu sahneler dikkat çekti. Şerif’in elindeki Eleni’yi kurtarmaya çalışan Adil’in tekneye ulaşmak için denize atlaması ve ardından Gökhan tarafından vurulması, bölümün en çarpıcı anları arasında yer aldı. Fragmanda geçen “Adil öldü” sözleri ise izleyicilerde büyük merak oluşturdu. Ancak fragmanda Adil’in gerçekten hayatını kaybedip kaybetmediğine dair net bir bilgi verilmedi. Dizinin yeni bölümünde karakterin akıbetinin belli olması bekleniyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Adil karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe’nin diziden ayrılacağı yönündeki iddialar fragmanın ardından yeniden gündeme geldi. Ancak oyuncunun projeden ayrıldığına ilişkin yapım ekibinden ya da TRT 1 cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümü 22 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. Oyuncunun akıbeti ise netleşecek.

TAŞACAK BU DENİZ 29. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda Adil’in Eleni’yi kurtarmak için hayatını riske attığı sahneler ön plana çıktı. Özellikle denizde yaşanan çatışma anları, sezon finali öncesi dizide büyük kırılmalar yaşanacağının sinyalini verdi.

Yeni bölümde Adil, Behçet ve Esme’nin Şerif’e karşı kurduğu planın nasıl sonuçlanacağı da merak konusu. Fragmanın yayınlanmasının ardından dizi takipçileri sosyal medyada “Adil yaşayacak mı?” ve “Ulaş Tuna Astepe ayrılıyor mu?” sorularını tartışmaya başladı. Eleni'nin kurtulup kurtulmayacağı ise merak ediliyor.

