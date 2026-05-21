Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Kamu kurumları ile özel sektör şirketlerinde staj yapma fırsatı sunan programa başvuran binlerce üniversite öğrencisi, “Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine erken kariyer deneyimi kazandırmayı hedefleyen Ulusal Staj Programı bu yıl da yoğun ilgi gördü. Devlet kurumları, büyük şirketler ve farklı sektörlerde deneyim elde etmek isteyen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Ulusal Staj Programı başvuruları 6 Ocak tarihinde başladı ve 31 Mart günü sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin sisteme yüklediği belgelerin kontrolü ile puanlama aşamasına geçildi. Şu an için resmi sonuç tarihi açıklanmazken geçmiş yıllardaki uygulama süreçleri dikkate alındığında yeterlilik puanlarının Mayıs ayının ikinci yarısında erişime açılması bekleniyor.

Puanlama sürecinin tamamlanmasının ardından kamu kurumları ve özel sektör işverenleri aday havuzuna erişim sağlayacak. Böylece öğrenciler için staj teklifleri gönderilmeye başlanacak. Bazı adaylara erken dönemde teklif iletilmesi mümkün olurken, kurumların değerlendirme süreçlerine göre bu tarihler değişiklik gösterebilecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇ SORGULAMA NEREDEN NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Programı sonuçları tamamen dijital sistem üzerinden takip edilebilecek. Öğrenciler herhangi bir belge beklemeden başvuru durumlarını internet üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri için adayların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı sistemi üzerinden giriş yapması gerekiyor. Öğrenciler e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” bölümünde yer alan “Ulusal Staj Programı 2026” ekranından güncel durumlarını kontrol edebilecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı üniversite öğrencilerinin eğitim hayatı devam ederken iş dünyasıyla erken dönemde tanışmasını amaçlayan kariyer destek programlarından biridir. Program, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülürken süreçte İŞKUR ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da görev alıyor.

Program kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik başarıları değil; sosyal faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları, sportif başarıları, sertifikaları ve kişisel gelişim alanları da değerlendirmeye alınıyor. Bu sayeded adaylar çok yönlü yeterlilik sistemiyle puanlanıyor.

İşverenler ise öğrencilerin isim, üniversite veya kişisel bilgilerini görmeden yalnızca yeterlilik puanlarına göre değerlendirme yapabiliyor. Bu yöntemle fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Her yıl binlerce öğrencinin başvurduğu Ulusal Staj Programı sayesinde gençler hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde profesyonel çalışma ortamını deneyimleme fırsatı elde ediyor.



