Senegal'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Süper Lig'den 2 isim var
Senegal Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, 28 kişilik kadroda yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Teknik direktör Pape Bouna Thiaw yönetimindeki Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu açıklandı.
SENEGAL ADAY KADROSU
Kaleci: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf
Defans: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Ilay Camara
Orta saha: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye
Forvet: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng ve Cherif Ndiaye