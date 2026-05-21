Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Leroy Sane detayı
2026 FIFADünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Galatasaray forması giyen Leroy Sane de listede kendine yer buldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya'nın geniş aday kadrosu açıklandı.
Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya Milli Takımı, E Grubu'nda; Curaçao, Ekvador ve Fildişi Sahili ile mücadele edecek.
Almanya'nın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel
Defans: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw
Orta saha/forvet: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sane, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade