Türkiye'de son dönemde etkili olan sağanak yağışlar birçok barajı tamamen doldurdu. Yetkililer barajların taşma riskine karşı önlem almaya devam ediyor. Son olarak Manisa'daki Demirköprü Barajı'nda artan su seviyesinin ardından, uzun yıllar sonra ilk kez barajın suyu Marmara Gölü'ne aktarılacak.

Manisa Valiliği, bu yıl etkili olan yağmurlarla su seviyesi artan Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarımı yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Demirköprü Barajı'nda uzun yıllardır görülmeyen su seviyelerine ulaşıldı.

Kentin Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli Marmara Gölü'nde son yağışlarla birlikte göl aynasının yeniden oluştuğu gözlemlendi.

Yağmurlar barajı taşma noktasına getirdi! Uzun yıllar sonra ilk kez suyu göle aktarılacak

Açıklamada, Demirköprü Barajı'nda su kotunun 242,12 seviyesine ulaştığı ve yaklaşık 920 milyon metreküp su depolandığı belirtildi. Sulama sezonunda yaklaşık 123 bin hektar tarım arazisinin su ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği ve hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiği ifade edildi.

YILLAR SONRA BİR İLK: SUYU TAHLİYE EDİLECEK

Planlamaya göre, Haziran ayında başlaması öngörülen sulama dönemi kapsamında, Salihli'den Menemen'e kadar uzanan tüm sulama sahalarında su ihtiyacının karşılanabilmesi için Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılmaya başlanacak.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, Bozdağlar'dan gelen Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş derelerinin göle yönlendirilmesine ilişkin analiz çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Yağmurlar barajı taşma noktasına getirdi! Uzun yıllar sonra ilk kez suyu göle aktarılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini dikkati çekerek, Marmara Gölü'nün bölge halkı, doğal hayat ve ekosistem açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

DSİ'nin yürüttüğü çalışmalarla birlikte Marmara Gölü'nün yeniden canlandırılmasını amaçladıklarını aktaran Vali Özkan, "Son yağışlarla barajlarımızdaki doluluk oranları arttı. Demirköprü Barajı'nın su seviyesi de iyi duruma geldi. 21 Mayıs 2026 itibarıyla yapılacak su aktarımıyla birlikte gölün eski günlerine dönmesini ve çiftçilerimiz açısından verimli bir sulama sezonu yaşanmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası