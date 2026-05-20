Konyaspor-Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor A.Ş. ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak olan 64. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hakemleri belli oldu.

MELER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan açıklamada, Antalya'da oynanacak final müsabakasını Halil Umut Meler'in yöneteceği duyuruldu.

Halil Umut Meler

FİNALİN HAKEM KADROSU

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 22 Mayıs Cuma günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe, yedek yardımcı hakemi ise Gökhan Barcın olacak.

