Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda uygulanacak Süper Lig statüsünü yayımladı. Yeni düzenlemeyle birlikte yabancı futbolcu kuralında dikkat çeken değişikliklere gidildi. Federasyonun açıkladığı statüye göre kulüpler, A takım listesinde en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. İşte TFF 2026-2027 Sezonu Lig Statüleri duyurusu...

Yeni statüde geçiş sürecine ilişkin detaylar da yer aldı. Daha önceki sezonlarda sözleşme imzalayan ve kontratı devam eden 2002 doğumlu yabancı futbolcuların mevcut haklarının korunacağı belirtildi. Oyuncuların 2026-2027 sezonunda da aynı kapsamda listeye yazılabileceği ifade edildi.

2003 doğumlu yabancı futbolcularla da bir sezondan uzun sözleşme yapılması halinde, oyuncuların iki sezon boyunca genç oyuncu kriteri kapsamında değerlendirileceği açıklandı.

TFF Süper Lig için yabancı kuralı değişikliğini duyurdu! 2026-2027 Lig Statüleri

TFF SÜPER LİG YABANCI KURALI DEĞİŞİKLİĞİ

TFF’nin yayımladığı statüye göre kulüpeler kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcuya yer verebilecek. Bu oyuncuların 10’u için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak. Fakat 14 yabancı hakkının tamamının kullanılması durumunda en az 4 futbolcunun 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak.

TFF'nin duyurusunda yer verdiği ifadeler ise şu şekilde;

TFF Süper Lig için yabancı kuralı değişikliğini duyurdu! 2026-2027 Lig Statüleri

MADDE 1 - SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

(1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu

bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri

aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026 –

2027 sezonunda en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının

kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu

sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.

Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapmış, A Takım Listesine yazılmış ve halen

sözleşmesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular 2026-2027

sezonu boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler.

2026-2027 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı

içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme

imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine

yazılabilirler.

(2) 14’ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A

Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında

oynatamazlar.

(3) Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol

Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak

A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama

uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım

Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle

Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların

sözleşmelerinin sona ermesi halinde; sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları

sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil

edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.

(4) Kulüpler, 01.01.2006 veya daha sonra doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama

uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu

olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli

olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu

aranmaz.

Haberle İlgili Daha Fazlası