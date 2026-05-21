İngiltere'de yayın yapan bir radyo, Kral Charles'ın öldüğüne dair bir anons yayınladı. Olay kısa sürede gündem olurken radyo yanlış anons için özür diledi.

İngiltere’de yayın yapan Radio Caroline, sistem hatası nedeniyle Kral Charles’ın öldüğüne dair yanlış bir anons geçti. Radyo sisteminin, Birleşik Krallık’ta tüm yayın kuruluşlarında bulunan ve olası bir hükümdar ölümüne karşı hazırlanan özel protokolü yanlışlıkla aktif hale getirdiği öğrenildi.

PROSEDÜR YANLIŞLIKLA DEVREYE GİRDİ

Resmi açıklama gelene kadar İngiltere'de ses getiren bu yanlış ölüm haberi, kısa sürede açığa kavuşturuldu. İstasyon Müdürü Peter Moore, Facebook üzerinden bir açıklama yaparak, "Ana stüdyomuzdaki bir bilgisayar hatası nedeniyle, tüm Birleşik Krallık istasyonlarının hazırda tuttuğu ancak ihtiyaç duyulmamasını umduğu 'Bir Hükümdarın Ölümü' prosedürü Salı öğleden sonra (19 Mayıs) yanlışlıkla devreye girdi ve Kral Hazretlerinin vefat ettiği duyuruldu" dedi.

Yönetimden yapılan açıklamada ise “Majesteleri Kral’dan ve dinleyicilerimizden verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltereyi karıştıran anons: Kral Charles öldü!

KRAL, KUZEY İRLANDA ZİYARETİNDE

Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla ise Kuzey İrlanda’da resmi ziyaret programındaydı. Çift, etkinlik kapsamında Belfast’taki halk dansları gösterisini izleyip Titanic Quarter bölgesindeki etkinliklere katıldı.

