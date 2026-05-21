İbrahim Hacosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak "yabancı kuralı"nı resmen duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs tarihli toplantısında alınan kararla; 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, 2026-2027 Sezonu TFF 1'inci Lig Müsabakaları Statüsü, 2026-2027 Sezonu TFF 2'nci Lig Müsabakaları Statüsü ve 2026-2027 Sezonu TFF 3'üncü Lig Müsabakaları Statüsü kabul edildi.

TFF Başkanı İbtrahim Hacıosmanoğlu

DÖRT YABANCIDA YAŞ KRİTERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yer alan açıklaya göre; Süper Lig 2026-2027 sezonunda uygulanacak "10+4 kuralı" resmiyet kazandı. Kulüplerin 28 kişilik Futbol A Takımı kadrosunda yer alabilecek 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri bulunmuyor. 14 yabancıdan en az 4'ünün ise 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu hale getirildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında, "Yabancı kuralında değişiklik yok. 14 yabancıda genç oyuncu sayısı 2'ydi, 4'e çıktı; geçen seneden ilan etmiştik. Bir değişiklik olmayacak. Hatta onu daha nitelikli hale getirmek lazım, çalışıyoruz" demişti.

