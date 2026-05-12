Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor sözleri gündem oldu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem kararları üzerinden kendisine yönelik sert tepkilere cevap verdi. Süper Lig'in gidişatına hiçbir müdahalede bulunmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, Mayıs 2013-Aralık 2015 arasında başkanlığını yaptığı Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında yara aldığı maçları örnek gösterdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansı canlı yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Hakem kararlarına karışmadığını belirten TFF Başkanı, tersi yönde bir tavır içinde olsaydı, daha önce başkanlık koltuğunda oturduğu Trabzonspor'un şampiyonluk kazanabileceğini söyledi.
"DOST BİLDİKLERİM ZAN ALTINDA BIRAKTI"
Hacıosmanoğlu "Bizi yakından tanıyanlar bilir, kalbimizde en ufak leke yok. Art niyetli düşüncemiz yok. Geçen sene kendime de kızdım, niye böyle yaptım diye, dost bildiklerim tarafından kendi camialarını konsolide etmek içinzan altında bırakıldım. Bu açıklamalardan kaçınmalarını istiyorum. Ahlaksız insanlar çok. Allah nasip etmesin adaletsizliği. Başarısızlıklarından dolayı camianızı konsolide etmek için haksız yere insanlara yüklenmeyelim" dedi.
"ÖLMÜŞ ANNEME KÜFREDİYORLAR"
Sosyal medyadaki küfürlere tepki gösteren Hacıosmanoğlu "Kimliği bir şeyi yok, sosyal medyada, benim ölmüş hacı anama küfrediyorlar. Suç işlesem yaparsın da, benim hacı anam kanserden öldü. Bunlar yanlış şeyler. Ben bu konuyla ilgili konuştum, isim vermiyorum. Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.
"İŞİN İÇİNDE OLSAM O PENALTIYI VEREMEZLER"
TFF Başkanı, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasına yönelik sözleriyle dikkat çekti.
Beni başka takımlarla özdeşleştiriyorlar. Benim bünyemde bir takım varsa o da Trabzonspor'dur. Söksen alamazsın ama şu an tarafsızım. Ahlaksızca ithamlarda bulunuyorlar. Bu kadar karaktersiz olunur mu! Konuşacağım, doluyum ama konuşmak istemiyorum. Trabzonspor, 5 haftada şampiyonluk potasından koptu. Alanyaspor maçında stoper parmağına dokundu. İşin içinde olsam saha hakemi de VAR hakemi de penaltıyı veremez. Bana göre penaltı değil. İki pozisyon var, işin içinde olsam verdirirdim o penaltıyı. Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemez miyim? Ama tarafsızım. Kumpasa gerek yok, parmak ucuyla dokunsam olur ama bunun vebali var, Allah'a nasıl hesap veririm?