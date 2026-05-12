"Mahallenin Muhtarları" dizisinde "Eczacı Bahadır" karakteriyle hafızalarda yer edinen Alp Balkan'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Peki, Alp Balkan kimdir, neden öldü?

Alp Balkan, 1970 yılında dünyaya geldi. Sanat dünyasına adımını hem oyunculuk hem de müzik alanında atan Balkan, bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinde "Eczacı Yusuf" karakterini canlandırdı. Bu dizi ardından televizyon kariyerine farklı projelerle devam etti. Bu süreçte Yusuf Yüzlü ve Belalı Baldız gibi yapımlarda rol aldı.

Alp Balkan, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise 2005 yapımı "Davetsiz Misafir" dizisinin oyuncu kadrosunda yer alarak ekranlardaki varlığını sürdürdü.

ALP BALKAN NEDEN ÖLDÜ?

1990’lı yılların başında sahne ve müzik kariyerinde aktif rol üstlenen Balkan, Gülben Ergen ve Bülent Ersoy gibi isimlerin yanı sıra Tarkan'a da vokalistlik yapmıştı. Bu dönemde birçok konser ve sahne performansında yer alarak müzik alanında da adından söz ettirmişti. Bir süredir kalp damar hastalığıyla mücadele eden Alp Balkan 56 yaşında hayatını yitirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası