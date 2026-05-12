Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Valilik açıklamasında "Öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu değerlendirilmiştir. Mevcut durumda yatış gerektiren bir durum bulunmamaktadır" denildi.

Niğde'de bir ortaokuldaki 27 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sakarya Ortaokulunda bazı öğrencilerin öğle arasında okul dışında tükettikleri yemekten sonra rahatsızlandıkları yönündeki ihbar üzerine okula sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedbir amacıyla 27 öğrencinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı değerlendirilmiştir. Öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altında tutulmakta olup, mevcut durumda yatış gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Gerekli gözlem ve kontrollerin tamamlanmasının ardından öğrencilerimizin akşam saatlerine kadar taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

