Günlerdir CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, öğle saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün genel merkezde Köksal'a AK Parti rozetini takması bekleniyor.

Siyaset sahnesini günlerdir meşgul eden bir transfer haberi daha bugün nihayete eriyor. Dün CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçiyor.

ROZET TAKACAK

Öğle saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği saat 16.00'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda resmen partiye katılacak. Köksal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor.

CHP DİSİPLİNE SEVK ETMİŞTİ

Dün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk kararı alınmıştı.

Parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası "Genel başkanımızın telefonu dahil telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik." ifadelerini kullanmıştı.

KÖKSAL TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel'in kendisini tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu söyleyen Köksal, dün akşam katıldığı yayında "AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı. Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi" şeklinde konuşmuştu.

