Emekliler Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nda da ikramiye alacak. Bayrama kısa bir süre kala beklenen açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu.

Milyonlarca emekli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde maaş ve ikramiye ödemelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Bayram hazırlıkları sürerken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar, ödeme tarihleriyle ilgili yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. ''Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı?'' merak edilirken Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi!

Kurban Bayramı ikramiye ödeme takvimi belli oldu! Emekli bayram ikramiyeleri (SSK-Bağkur) ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre emekli bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırıulması planlanıyor.

Ödemelerin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlara tahsis numarası ve sigorta türüne göre farklı günlerde yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs tarihinde başlayacak olması nedeniyle emekli maaşlarının da bayram öncesinde ödenmesi gündemde yer alıyor. Henüz resmi bir maaş ödeme takvimi açıklanmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında maaşların erken tarihte hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ödeme günü bayram dönemine denk gelen emekliler için SGK tarafından yeni bir düzenleme yapılabileceği değerlendiriliyor. Emekliler, maaş ve ikramiyelerin aynı dönemde yatırılmasını bekliyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyesinde yeni bir artış planlanmadığını açıkladı.

Ramazan Bayramı’nda ödenen tutarın aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. 2026 Kurban Bayramı için emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi verilmesi öngörülüyor.

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında ikramiyeden yararlkanabilecek.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

SGK tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terör mağduru siviller ve hak sahipleri de ikramiyeden yararlanabilecek.

Birden fazla dosyadan maaş alan kişiler için ise yalnızca en yüksek ödemeye imkan tanıyan dosya üzerinden tek ikramiye verilecek. Hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı alan vatandaşlar ise ikramiyeyi kendi emeklilik dosyaları üzerinden alacak.

