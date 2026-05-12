Dünyayı tedirgin eden haber! Tayland'daki yarasalarda yeni koronavirüs varyantı tespit edildi
Dünyanın gözü hantavirüs vakalarına çevrilmişken, Tayland’dan gelen yeni koronavirüs açıklaması gündeme oturdu. Taylandlı bilim insanları, yarasalarda insan hücresine temas edebilen yeni bir koronavirüs türü saptadı. Uzmanlar, bu virüsün Covid-19'a kıyasla çok daha zayıf olduğunu ve şu an için bir pandemi riski taşımadığını belirtiyor.
BULAŞICILIĞI COVİD-19'DAN DAHA DÜŞÜK
Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı tarafından doğrulanan çalışmaya göre, yeni keşfedilen bu virüs insan hücreleriyle etkileşime girebilme yeteneğine sahip. Ancak yapılan ilk incelemeler, virüsün hem bulaşıcılığının hem de hastalık yapma gücünün Covid-19’dan oldukça düşük olduğunu gösteriyor.
YENİ BİR SALGIN MI BAŞLIYOR?
Dünya genelinde "yeni bir salgın mı başlıyor?" endişesi oluşsa da araştırmacılar, mevcut aşıların bu yeni türe karşı da etkili olabileceğini öngörüyor. Sosyal medyada yayılan panik havasına karşın bilim insanları, virüsün hava yoluyla bulaşma kapasitesinin sınırlı olduğunun altını çiziyor.
Yetkililer, Tayland'da henüz bu virüsün bulaştığı tek bir insan vakasına bile rastlanmadığını açıkladı. Bölgede eş zamanlı olarak Covid-19’un XFG ve XEC gibi hızlı yayılan varyantları da izlenmeye devam ediyor. Yarasalarda saptanan bu yeni tür, "düşük riskli" olarak sınıflandırılmasına rağmen, muhtemel değişimlere karşı uzun süre bilimsel gözlem altında tutulacak.