17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin ailesinin gelinlerine açtığı davada karar çıktı. Mahkeme Aci ailesinin çocukla her ayın 2. ve 4. cumartesi günleri kişisel ilişki kurmasına hükmetti.

2 yıl önce 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un annesinin aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ailesi, gelinlerine torunlarını göstermediği iddiasıyla dava açmıştı. İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı.

GELİNLERİNE DAVA AÇMIŞLARDI

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin anne ve babası Özer-Pervin Aci, gelinleri Şükriye Aci hakkında 3 yaşındaki torunları P.E.A.’yı göstermediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

BABAANNE: ÇOCUK HEMŞİRESİYİM

Duruşmada söz alan davacı babaanne Pervin Aci, "Ben çocuk hemşiresiyim. Çocukla nasıl ilgilenmem gerektiğini biliyorum. Aynı zamanda ebeyim. Gelinim ve torunumla yıllarca ilgilendim" dedi.

TANIK: İDDİA DOĞRU DEĞİL

Tanık A.U. ise, "Torunlarıyla görüştüklerini görmedim ancak Şükriye’nin evine sık sık gittim, denk gelmedim. Davacı aile çocuğu görmek için uygun ortama sahipti. Çocuğu göstermediğimiz yönündeki iddialar doğru değil" açıklamasını yaptı.

“DAVALI SÜRECİ UZATMAYA ÇALIŞIYOR”

Davacı avukatı Hacı Orhan, şu beyanda bulundu:

Çocuklarını kaybetmiş olan müvekkillerim torunlarını göremiyor. Davalı taraf 13 tanık getirerek süreci uzatmaya çalışıyor. Çocuk psikiyatristine ilişkin ara karardan dönülmesini talep ediyoruz.

HAFTADA 2 GÜN GÖRÜŞ KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı ailenin çocukla her ayın 2. ve 4. cumartesi günleri saat 13.00 ile 17.00 arasında kişisel ilişki kurmasına hükmederek, gelecek celsede davalı tarafın iki tanığının dinlenmesine karar verdi.

PSİKİYATRİ RAPORU İSTENDİ

Mahkeme ayrıca, İstanbul Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’ne yazı yazılarak küçük çocukla görüşme yapılmasını ve buna ilişkin rapor hazırlanmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

"ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Karar sonrası açıklama yapan Özer Aci, "Bir ara karar çıktı, sevinçliyiz. Bu bir başlangıç. Doğru eninde sonunda yolunu buluyor" derken, Pervin Aci ise "2 yalancı şahit, 1 avukat. Çocuğumun geleceği hakkında konuştular ama beceremediler. Allah razı olsun hakime hanımdan. Adalete güveniyorum” dedi.

