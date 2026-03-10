Oğuz Murat Aci’nin 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme oldu. Cihantimur’un anne ve babası Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. İddianamede ‘şüpheli’ sıfatıyla yer alan iki sanığın yargılaması 13 Temmuz’da başlayacak.

Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 2 yıl önce Eyüpsultan’da ehliyetsiz kullandığı aracıyla 3 ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası oğlu ile birlikte önce Mısır sonra ABD’ye giden Eylem Tok, ABD’de yakalanmıştı.

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

13 TEMMUZ'DA

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada, oğulları Cihantimur’u yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava, 13 Temmuz tarihinde başlayacak.

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA YER ALDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Özer Aci, Şükriye Aci, Pervin Aci ile Ezgi Hilal Büyük 'müşteki' sıfatıyla yer alırken Hasan Topal, İbrahim Gümüş, Süleyman Keçici ve Tahsin Arslan 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe, Ayşe Ceren Saltoğlu ve Berna Öcalgiray 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Hazırlanan iddianamede, 1 Mart 2024'te şüpheliler Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un oğlu olan Timur Cihantimur'un, kullanımında olan araç ile trafik kazası yaptığı, kaza sonucunda Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği ve Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ve Tahsin Arslan'ın yaralandığı anlatıldı.

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

“TELEFONU KAÇIRDILAR”

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Tok ve şüpheli Saltoğlu'nun birlikte hareket ederek, Timur Cihantimur'u olay yerinden alarak Tok'a ait ikamete götürdükleri, kazada yaralanan İbrahim Gümüş'e ait cep telefonunun olay yerinde bilgi sahibi Z.H. tarafından alındığı, daha sonra K.A. aracılığıyla bir sitenin duvarına bırakıldığı ve site güvenliği tarafından muhafaza altına alındığı belirtildi.

İddianamede şüpheliler Adem Kızıltepe, Eylem Tok ve Berna Öcalgiray'ın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunun delili niteliğindeki telefonu almak amacıyla siteye gittikleri, güvenlik amiri tarafından telefonun Öcalgiray'a teslim edildiğinin aktarıldı.

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

“FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ”

Telefonun daha sonra şüpheli Adem Kızıltepe tarafından kolluk görevlilerine teslim edildiği, bu kapsamda şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek delili ele geçirdiklerinin değerlendirildiği ve savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.

Eylem Tok

ARAÇTAN ARACA GEÇTİLER

Söz konusu telefon şüpheliler tarafından alındıktan sonra, Timur Cihantimur'un bulunduğu eve şüpheliler Eylem Tok, Bülent Cihantimur, Ayşe Ceren Saltoğlu ve Adem Kızıltepe'nin gittiğinin belirtildiği iddianamede, Timur Cihantimur'ın annesi ve babasının bir süre bu ev içerisinde kaldıkları, şüpheli Saltoğlu ve Kızıltepe'nin evin dışarısında bekledikleri, sonrasında Bülent Cihantimur'a ait araç ile Timur Cihantimur ve babasının yola çıktıları, şüpheliler Tok ve Saltoğlu'nun bu aracı takip ettiği, bir süre sonra Bülent Cihantimur'un aracının yolda durduğu, kendilerini takip eden Ayşe Ceren Saltoğlu'nun kullanımındaki araca Timur Cihantimur'un bindiği, bu esnada valizin de şüpheli Bülent Cihantimur'un aracından Saltoğlu'nun aracına aktarıldığı ifade edildi.

“KURTARMAK İÇİN İMKAN SAĞLADILAR”

İddianamede şüpheliler Eylem Tok, Bülent Cihantimur, Ayşe Ceren Saltoğlu ve Adem Kızıltepe'nin yaşı küçük Timur Cihantimur'u alkol testi yapılmadan ve ifadesi alınmadan yurt dışına çıkarttıklarının aktarıldı.

İddianamede, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Berna Öcalgiray'ın, kazada yaralanan mağdur İbrahim Gümüş'e ait olan, kaza anında olay yerinde bulunan ve suçun delili olan telefonu gizledikleri, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu işledikleri, şüphelilerin suç işleyen bir kişiyi yakalanmaktan kurtarmak için imkan sağladıkları kaydedildi.

Bülent Cihantimur

'SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇU

İddianamede, Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un olay gecesi uçak ile Mısır'a, Mısır'dan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtikleri, olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen dönmedikleri, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 'suçluyu kayırma' suçunu işledikleri de kaydedildi.

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Berna Öcalgiray'ın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Timur Cihantimur hakkında olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı bir soruşturma sürdürülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası