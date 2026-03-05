Aracıyla çarparak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un babası doktor Bülent Cihantimur, bazı avukatları hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlarının kendisini 15 milyon 800 bin lira dolandırdığını iddia etti.

2024 yılında Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un sürdüğü aracın çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, davada Timur Cihantimur'un babası doktor Bülent Cihantimur’un da ifadesi alınmıştı.

YURTDIŞI YASAĞI VERİLMİŞTİ

Bülent Cihantimur hakkında yurtdışına çıkma yasağı getirilmiş ve adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bülent Cihantimur, avukatlarının kendisini 15 milyon 800 bin lira dolandırdıklarını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AVUKATLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Avukatlarının kendisine ‘hakkındaki adli kontrol tedbirinin’ kaldırılması vaadini verdiğini belirten Cihantimur’un suç duyurusu dilekçesinde, ‘'Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde zor durumda olan müvekkilden faydalanarak belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır'' denildi.

“15 MİLYON 800 BİN LİRA DOLANDIRILDI”

Bülent Cihantimur'un mağduriyetinin devam ettiği ifade edilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir. Müvekkilin mağduriyetinin farkında olan şüpheliler, müvekkil ile birkaç kez görüşmüşler ve yurt dışına çıkış yasağını kaldıracaklarını söyleyerek müvekkili ikna etmişlerdir. Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı' bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır' ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, avukatlarının hesaplarına bloke konulması da talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.

