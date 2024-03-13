Eylem Tok oğlunu kaçırmıştı, baba Bülent Cihantimur'a yasak geldi! İşin ucu fenomenler davasına gitti

Yazar Eylem Tok’un lüks otomobille ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a oradan ABD’ye kaçırması skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD’ye talepname hazırlanmıştı şimdi de baba Bülent Cihantimur'un fenomenler soruşturmasında şüpheli sıfatı ile yer aldığı ortaya çıktı, işte detaylar...

İstanbul Eyüpsultan'da, yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Porsche marka araçla yol kenarındaki ATV'lere çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Haberi aldığı gibi olay yerine gelen Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırdı. Türkiye'nin konuştuğu aile ile ilgili skandallar bitmedi. Şimdi de baba Bülent Cihantimur'un fenomenler soruşturmasında şüpheli sıfatı ile yer aldığı öğrenildi.

BABAYA YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Kaza yapan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'a ise yurt dışı yasağı getirildi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur annesiyle birlikte Amerika'ya firar etmişti. O firar yolculuğunda rolü olan doktor babası Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı. Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ardından soruşturulan Tayyargiler çifti de dosyaya girmişti. Tayyargiller çifti soruşturmasındaki 13 şüpheliden biri de Bülent Cihantimur'du. Kanal D'nin haberine göre Cihantimur'un tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.

SAVCI AYRICALIK YAPTI İDDİASI

Bülent Cihantimur'un içinde bulunduğu soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakkında usulsüz işlem yaptığı iddiası ortaya atlınca İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi. HSK hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine Kökçü emeklilik dilekçesi vererek mesleği bıraktı. Kökçü, dosyadan alınmadan önce Bülent Cihantimur ile pek çok tartışmalı karara imza attı.

Onlardan biri mal varlıkları ile ilgili idi. Mahkeme ye gönderdiği yazıda 13 şüphelinin şirketlerine el konulmasını istedi ama o şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu. Savcı Kökçü'nün Bülent Cihantimur için ayrıcalık tanıdığı iddiasında bulunuldu. Tayyargiller soruşturmasında 12 şüpheli birbiri ile akraba olması dikkat çekmişti. İddiaya göre akraba olan bu 12 şüpheli 13. şüpheli olan Bülent Cihan Timur'u hiç tanımıyor.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanlığı iade için ABD makamlarıyla irtibata geçti. Bakanlık, 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi Tok’un ABD’den iadesi için talepname hazırladı. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin olarak Tok ve oğlu T.C. hakkında tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı. Tunç, ABD’den iadelerinin talep edildiğini bildirmişti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç, olaya ilişkin iki kişininin gözaltına alındığını duyurarak “Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında anne ve oğlunu havalimanına bırakan kişi gözaltına alındı” dedi.Talepnameye ilişkin ise Bakan Tunç, şöyle konuştu: ABD Adalet Bakanlığından bize cevap geldi. İstenen bazı belgeler var. Bu belgeleri tamamladık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın takip ettiği bir soruşturma. Umut ediyoruz ki, ABD talebimizi olumlu karşılasın ve yargılama süreci devam etsin. Dün itibarıyla bu dosya kapsamında iki gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında anne ve oğlunu havalimanına götüren iş yeri çalışanı Ayşe Ceren S, tutuklandı.

"ANNE BENİ AFFET ARAÇ PERT OLDU"

Öte yandan Eylem Tok’un şoförlüğünü yapan Ceren S. ifadesinde korkunç detaylara yer vermişti. Ceren S. “Eylem Hanım’ı olay yerine götürdüm. 1-2 dakika geçmeden Timur’u ve iki çocuğu arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli ‘Anne beni affet, araç pert oldu’ diyordu. Eve varınca Eylem Hanım ‘Sen Timur’u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz’ dedi. Sonra Timur’un babası Bülent C. geldi. Çocuğu hastaneye götürürken Eylem Hanım aradı ‘Havaalanına doğru git’ şeklinde talimat verdi” şeklinde konuşmuştu...