Böyle de teslim olunmaz ki!

Sihirli kelime tek, parola netti: Zafer!

Hem Fenerbahçe hem de Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma umutlarını taze tutmak adına dün Kadıköy’de âdeta bir varoluş mücadelesi verdi.

Kâbus geride kaldı derken…

6-0’lık Aston Villa kâbusu sonrası tribünlerle takım arasına giren soğuk rüzgârlar, İsmail Kartal’ın öğrencilerinin omuzlarına devasa bir baskı yüklemişti. İşte o kâbusun ardından Oğuz’un maçın başındaki harika füzesi ve Greenwood’un golü ile Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında âdeta küllerinden doğmuşken iyi başladığı maçı başladığı gibi bitiremedi. Yazık!

Kartal’ın en cesur seçimi

Doğruya doğru; form durumu tavan yapan Oğuz Aydın’ın ilk 11’de başlaması İsmail Kartal’ın bu sezonki en cesur ve en doğru tercihiydi. Oğuz orta sahayı maestro gibi yönetti, rakiplerini ipe dizer gibi üst üste çalımlarla geçti, harika bir vuruşla Fenerbahçe’yi Slavia Prag karşısında 1-0 öne geçirdi.

Her yer ışıl ışıl aydınlandı.

O gol ateşledi Fenerbahçe’yi. Semedo ile paslaşan Greenwood skoru 2-0 yaptı.

Tam “Slavia karşısındaki coşkulu ve ofansif oyun, derbi öncesi Fenerbahçe’ye müthiş bir özgüven aşıladı”, derken o da ne? Guendouzi’nin pas hatasında Provod ile Slavia Prag farkı bire indirdi.

Ancak… Önde baskı yaparken Fenerbahçe’nin arkada bıraktığı savunma zaafları felaket getirdi; yanlış hamleler, yanlış planlama pişmiş aşa su kattı!

İstifa sesleri yeri göğü inletti.

Demedi demeyin! Derbide aynı hatalar yıkım olur.

Maçın adamı: Oğuz Aydın

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