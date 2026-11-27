Öyle mutluyum ki kelimeler tarif etmeye yetmez! Şampiyonlar Ligi arenasında Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları üst üste zaferlerle Avrupa’nın göbeğinde ülke futbolumuzu adeta ışıl ışıl parlatıyor. Alınlarından öpüyorum, helal olsun size!

Şöyle bir durup düşünün... Türkiye, 53.875 puanla 9. sıradaki yerini perçinlerken bir dönemin Avrupa Şampiyonu Yunanistan’ı çoktan toz duman içinde bıraktı. Şimdi gözümüz daha yukarılarda: Önümüzdeki Hollanda ile aramızdaki puan farkı sadece 2.520'ye eridi. Üstelik bu şölen daha yeni başlıyor!

KASAYA TAM 50 MİLYON AVRO GİRDİ

Sahadaki bu aslanlar gibi mücadelenin bir de dev bir ekonomik karşılığı var. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, 18,6 milyon avroluk katılım payları dahil olmak üzere şu ana kadar kasalarına indirdikleri toplam rakam tam 50 milyon avro! Sarı-lacivertliler; katılım payının üzerine Roma ve Slavia beraberliklerinden 1,4 milyon, Liverpool ve Shakhtar destanlarından ise 2,1 milyon avro daha ekleyerek kasasını 24,2 milyon avroyla doldurdu.

BAŞKANLARIN KEYFİNE DİYECEK YOK

Bu tablo Türk futbolu adına muazzam bir zaferdir. Haliyle hem Başkan Aziz Yıldırım hem de Başkan Dursun Özbek; "Daha gidilecek çok yol, kazanılacak çok maç ve gelir var" diyerek haklı bir gurur ve mutluluk yaşıyor. Aston Villa zaferiyle birlikte Galatasaray'ın da Devler Ligi'nden kasasına girmesi kesinleşen tutar 24 milyon 920 bin avroya fırladı. Kulüplerimizin mali olarak nefes alması adına bundan daha kıymetli ne olabilir?

DEVLER LİGİ'NDE TARİHİ BİR İLK!

Bitmedi, asıl göğsümüzü kabartan tablo saha kenarında yaşandı! Futbol tarihinde ilk kez iki Türk teknik adam Şampiyonlar Ligi sahnesinde birbirine rakip oldu. Shakhtar’ın başındaki Arda Turan ile Fenerbahçe’nin dümenindeki Emre Belözoğlu, Devler Ligi’nde hem satranç gibi işleyen taktik savaşları hem de centilmenlikleriyle tüm dünyaya parmak ısırttı. Bu, ayakta alkışlanacak tarihi bir gururdur!

KÖHNE ZİHNİYET HÂLÂ İŞ BAŞINDA

Ne var ki bizde kronikleşmiş bir hastalık var: Başarıyı kucaklamak yerine illa ki bir kusur aramak! Sanki açık bulmazsak, eleştiri oklarını saplamazsak bir şeyler eksik kalacakmış gibi saplantılı bir ruh hali içindeler. Bu köhne zihniyete eleştiri denebilir mi? Elbette hayır! Yıllardır değişmeyen bu yıkıcı anlayış artık tarihin tozlu raflarına kalkmalı.

BELÖZOĞLU DAHA NE YAPSIN!

Eğri oturup doğru konuşalım; Fenerbahçe o meşhur havasını buldu mu önünde hiçbir güç duramaz. Liverpool ve Shakhtar maçlarında izlediğimiz o coşkulu, rakibi boğan, durdurulamaz futbol bunun en net ıspatı. Emre Belözoğlu daha ne yapsın? Taktikse taktik, cesaretse cesaret! İşte özlenen, işte Avrupa’yı titreten, işte rakiplerine korku salan o muhteşem Sarı Kanarya! Artık önümüz açık, yolumuz aydınlık; yeter ki biz bu çocuklara inanalım ve destek olalım!