Bravo çocuklar… Bravo Aslanlar! Sayenizde akıl oyunu Deniz’in golüyle taçlandı. Galatasaray için Aston Villa karşısında alınan dünkü galibiyet çok ama kıymetli. Artık Avrupa Fatihi’nin önü açık; tebrikler.

Şampiyonlar Ligi’nde 6 puanla 18. sırada olan Galatasaray ile 9 puanla 6. basamakta oturan Aston Villa’nın kapışması öncesi kâğıt üzerinde “Fark yer” diye ahkâm kesenler vardı. Ama Galatasaray’a şans vermeyenlerin unuttukları bir hakikat var: Burası İstanbul! İngiliz takımlarının son 10 deplasman maçının 9’unda diz çöktüğü, 6 mağlubiyet 3 beraberlikle boynu bükük ayrıldığı o meşhur RAMS Park! Yine geçit vermedi.

Bir de Osimhen olsaydı

Bir de, rakip savunmayı fizik olarak ezen Victor Osimhen, Rafael Leao ve Roland Sallai sahada olsaydı bu maçın skoru neye dönerdi, hiç düşündünüz mü?

İki dev hücum silahının yokluğu bitiriciliği törpülese de son 5 maçta 14 gol atıp 5’te 5 yapan Okan Buruk’un Aslanları, taraftarın nefesiyle ikinci yarı ön alanda öyle bir baskı kurdu ki; UEFA Avrupa Ligi fatihi, kurt hoca Unai Emery’nin bütün ezberleri bozuldu!

Deniz hamlesi tuttu

Son 5 maçta galibiyete hasret kalan, 3 maçta gol bile atamayıp kalesinde 11 gol gören formsuz Villa; Matty Cash ve Matteo Ruggeri’nin yokluğunda Emery’nin oyunu soğutup Jackson ve Manzambi ile kontra planı mı? Hak getire! Torreira ve Lemina ikilisi; Kamara, McGinn ve Joao Gomes’ten kurulu o meşhur orta sahayı âdeta yuttu!

Torreira top kaptıkça Aston Villa’nın pas kanalları tıkandı. Aleksey Batrakov merkezde sazı eline alırken, Barış Alper ve Yunus kanatları felç etti. Davinson ve Abdülkerim ise Jackson’a geçit vermedi.

…Ve, Okan Hoca’nın Deniz Gül hamlesi tuttu. Genç futbolcu golünü atıp Emery’nin sinsi planını RAMS Park’ın ateşinde eritti!

Maçın adamı: Yunus Akgün

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