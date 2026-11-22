Lider Galatasaray, Süper Lig’deki zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Samsunspor galibiyetiyle Fatih Terim’e ait olan iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik rekorunu Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda kırarak kazanan takım olma özelliğini sürdürdü. Tebrikler!

Buruk alkışı hak ediyor

Hem de iki kilit hücum silahı Osimhen ve Leao’nun yanı sıra Sallai ile Jakobs’un da forma giymediği, hatta sarı kırmızılı yönetimde kaosun yaşandığı bir haftada...

Bu, dış etkenlere kulaklarını kapatıp “Bizim işimiz sahada” diyen bir teknik adamın başarısıdır. Bu, Okan Buruk’un imzasını taşıyan harika bir takım mühendisliği ve yönetim becerisidir. Helal olsun!

Konya’yı yenen Samsunspor, daha oyunun başında duran toptan gol yedi. Tamam, gol erken geldi de... Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan bir takım bu kadar mı kontrolsüz oynar?

Erken gol işi bitirdi

Batrakov’un mükemmel kullandığı serbest vuruşu Singo içeri çevirdiğinde üç Galatasaraylı ikinci direkte bekliyordu. Peki, Erakovic, Drapinski ve Tomasson neredeydi? Torreira’ya biri müdahale etmez miydi? Âdeta golü seyrettiler!

Hakkını verelim; Torreira ve özellikle Yunus çok çalıştı, hem hücuma hem de savunmaya destek oldu. İkisi de birer gol attı. Asıl gol umudu Deniz Gül ise varlık gösteremedi. Okan Hoca, oyuncuyu kazanmak adına sabretti.

Golden sonra geriye yaslanan Galatasaray’ın savunma zaafları Samsunspor’u umutlandırdı. Nenad Bjelica’nın takımı Coulibaly, Sekongo, Sousa ve Mendes’le yüklendi. Bayo ile golü de buldu ama o kadar işte!

Maçın bitiş düdüğü ile kırmızı kart gören Okan Buruk’a yakışmadı.

Maçın adamı: Lucas Torreira

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