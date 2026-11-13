Sergen Yalçın’ın 4 yıllık projesi günü kurtarma telaşı değil; bu altın nesli zirveye taşıma hamlesidir.



Arda Güler’in o jeneriklik golü; vuruş ustalığı ne kadar muhteşemse maalesef koca takımdaki yalnızlığı o kadar üzüntü verici.

Sahne biçare (!) Sergen Hoca’nın

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Bir ihtimal daha var; o da Play-out mu dersiniz? Neden olmasın, olur mu olur!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Belçika önünde de hüsranı yaşayan Ay-Yıldızlılar, 15 Kasım’daki dev Fransa maçını bekliyor.

Sahne artık Sergen Yalçın’ın!

SERGEN YALÇIN’LA NEREYE KADAR?

Günlerdir zihinleri kurcalayan o soruyu yeniden soralım:

"Sergen Hoca Millî Takım’ın yükünü taşıyabilir mi ve bu takımı nereye götürür?"

Cevap sahada verildi. Kulübedeki keskin futbol aklını 5 günlük kısa kampa sığdıran Yalçın, oyuncunun ruhuna dokunduğunda nelerin değişebileceğini aslında gördü ama elinde her şeyi bir anda değiştirecek sihirli değneğin olmadığını fark etti.

Sahne biçare (!) Sergen Hoca’nın

SADECE ARDA GÜLER

Oysa Beşiktaş’ta imkânsızı başaran teknik adam, Arda Güler gibi özel yetenekleri taktik kelepçelerden kurtarıp özgür bıraktığında ortaya çıkan resital açık bir teknik adamlık dokunuşu farkıydı. Ancak Sadık Söztutan abinin de özetlediği gibi “Bir çiçekle bahar gelmiyor.”

ENES ÜNAL KESİNLİKLE BU DEĞİL

Ne var ki; gelir gelmez ezberleri yıkan Vincenzo Montella’nın o sonuçsuz "santrforsuz" oyununa nokta koyup Enes Ünal’ı en uca yerleştirme hamlesi daha kafadan iflas etti, çünkü Getafeli oyuncu yeterince sorumluluk almadı, sakatlı riski sebebiyle temaslı oyuna hiç girmedi. Oysa bir santrforun yırtıcı, bitirici olması gerekir maalesef Enes, Belçikalı savunma oyuncularının arasında kayboldu.

ADI ÜSTÜNDE YAPAY ZEKÂ

Bir diğer önemli konu eldeki 60 kişilik oyuncu havuzundan maksimum verimi alabilecek tercih ve inisiyatifi; 26 kişilik dar kadro prensibi ile yapay zekâya bırakan sözde yenilikçi vizyondu ki bu tribündeki mutsuz oyuncuları daha da üzdü.

Zeki ve Hakan’ı kulübede başlatması da akıllara ziyan bir durum ki; A Millîler Belçika savunması adeta nefessiz bırakacak Barış Alper’in hız ve bitiriciliğinden de yararlanamadı.

DİBE VURSAK DA UMUDUMUZ YENİ FORMAT

Şimdi gözler hesap kitapta. A1 Grubu’nun dibinde olsak da UEFA’nın 2028/29 yeni formatı kapıyı aralık tutuyor.

Fransa deplasmanından koparılacak tek bir puan bile, Sırbistan ve Çekya’nın muhtemel kayıplarıyla bizi Mart 2027’deki play-out hattına taşıyabilir. Nokta.

Özetlersek; Montella’yı çok arayacağımız bir döneme girdiğimiz şu günlerde unutmamamız bir gerçek var; o da Sergen Yalçın’ın 4 yıllık projesi günü kurtarma telaşı değil; bu altın nesli zirveye taşıma hamlesidir.

Hoca biraz daha cesur olmalı, kadro daha yetenekli oyuncularla donatılmalı, Yalçın’ın forma verecekleri daha fazla sorumluluk almalı. Şimdi soruyu biraz büyütelim: Bu kıvılcım Fransa’da dev bir ateşe dönüşür mü? Bilemiyorum ama dileğim artık; kazanan Türk futbolu olsun!