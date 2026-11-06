Yalçın ipleri eline aldı! Şimdi revizyon zamanı

Türk futbolu uzun zamandır böyle bir şok dalgası görmedi!

Vincenzo Montella döneminde Uluslar Ligi’nde üst üste alınan 4 mağlubiyetle dibe vuran Ay-Yıldızlı ekibi ayağa kaldırmak için ateşten gömleği giyen Sergen Yalçın, öyle bir aday kadro açıkladı ki; inanılır gibi değil!

SAHTE ''9'LU FANTEZİ'' ÇÖP

Kenan Yıldız’ın yokluğunda Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can ve Mert Müldür'ün üstünü çizen Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa mücadeleleri öncesi ipleri tamamen eline aldı ve Montella'nın Türk milli takımının kimyasına aykırı o forvetsiz ezberi yani sahte 9’lu fanteziyi çöpe attı, ''Şimdi reaksiyon zamanı!" dedi. Kanaatimce bu taktik tahtasındaki en büyük devrim! Bu, "Santrforla oynayacağız" çıkışıdır. Peki, hücumda kiminle oynayacağız?

Tabii ki; Enes Ünal veya Deniz Gül gibi fizikli, stoper döven tank gibi hücumcudan biriyle.

ATEŞLEYİCİ GÜÇ

Değişiklik sadece bundan da ibaret değil. Kerem’in yokluğunda kanatlara Barış Alper Yılmaz ve Oğuz Aydın gibi çizgiyi dikine yırtan atletleri monte ediyor ve rakiplerin arkasındaki koridorları ateşe vermeyi hedefliyor, Sergen Hoca. İşin en heyecan verici kısmı da bu...

ÖZGÜR ADAM ARDA

İşte dokunuş, işte fark ve işte ''olağanüstü özel yeteneğe'' tanınan kredi.

Bir soru üzerine Sergen Hoca diyor ki; "Arda nereyi isterse orada oynayacak", işte oyuncusuna inanmak, ona saha içi oyun liderliği gibi stratejik bir sorumluluk vermek ve her teknik adamın cesaret edemeyeceği her türlü riski daha kafadan satın almak budur. O da; Sergen Yalçın farkıdır ve bu toprakların gördüğü en büyük dâhiye planlamadır.

Bu ne demek?

Arda artık sağ kanada hapis olmayacak; Hakan Çalhanoğlu’nun önünde sahayı 360 derece kat eden serbest bir 10 numara izleyeceğiz!

BELÇİKA CANAVARLA DOLU

Karşımızda Süper Lig'i ezbere bilen, tanıdık canavarlarla dolu bir Belçika var! Mark van Bommel’in açıkladığı kadroda Romelu Lukaku ve Leadro Trossard gibi bizi çok iyi tanıyan füzeler var! Manchester City'li sürat canavarı Jermy Doku var, orta sahada Kevin De Bruyne, Lavia ve Tielemans gibi elit dinamolarla örülü yıkması güç ve bu sert duvar var, hiç kolay değil

İşte bu yüzden Arda’nın mutlak özgürlüğü Enes Ünal gibi bir duvarla birleştiğinde, Belçika’nın bu ürkütücü merkezini darmadağın edecek en ölümcül silahımız olacak!

İSMAİL VE HAKAN'A BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Tabii bu hücum aklının arkasında büyük bir savunma faturası da kapıda bekliyor. Arda’nın bırakacağı defansif gedikleri kapatmak, Lukaku ve Trossard'ı durdurmak için İsmail Yüksek ve Hakan’a çok büyük iş düşüyor, Ferdi Kadıoğlu’nun kademelere deli gibi koşması şart! Zaman dar, stoperlerin formu istikrarsız ama Sergen Yalçın; zoru sever, ezber bozar, takıma o kaybolan aslan ruhunu üfler!

İlk kurşun İzmir’de Belçika’ya atılacak, Enes Ünal yıpratacak, ikinci yarıda Deniz Gül fişi çekecek!

Şimdi inanma, şimdi ayağa kalkma zamanı!