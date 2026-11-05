Onlar devse biz de deviz

Ah! Neler kaçtı neler… Ah, o direk yok mu, o direk! Üzülme İrfan. O olmasa sonuçta azmin elinden ne kurtulur, kurtulmuyor. Tebrikler!

Doğrusu Kadıköy’de Şampiyonlar Ligi gecesinde Fenerbahçe adına durum tam anlamıyla bir varoluş mücadelesiydi, gitti geldi maç.

Oysa, onca olumsuzluğun üzerine Fenerbahçe’nin 1,1 milyar avroluk Liverpool devine karşı 1-0 geriye düştüğü maçta Guendouzi, Kante, Greenwood, Lukaku, İrfan Can ve Brown sahaya muazzam bir karakter koydular, âdeta devleştiler. İşte Fenerbahçe bu.

Kimse hafife almasın

Kimse, “Liverpool 11’i öyleydi de sonuç böyle oldu” demesin, Fenerbahçe dün gece camia olarak istedi, azmetti, inandı, başardı. Önemli olan bu.

Liverpool’un en büyük zaafı duran toptu. Greenwood serbest vuruşu harika kullandı, baraja çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti, eşitlik yakalandı! İrfan Can’ın üst direkten dönen topu gol olsa bugün çok daha başka bir şey konuşuyor olacaktık. O olmadı ama 2-1 geriye düştüğümüz maçı arka direkte biten Brown yeniden berabere getirdi. Son noktayı, Vedat’ın kafası koydu.

Kuyt sihirbaz değil ama…

Oysa maç öncesi Kadıköy hayli kasvetliydi… İsmail Kartal gitmiş, kulübede geçici olarak Dirk Kuyt oturuyor, sihirbaz gibi şapkadan tavşan çıkarmasını beklemek en büyük hayalcilikti! Ama hayal gerçek oldu. Dahası yeni hoca Emre Belözoğlu maçı tribünden izliyordu, sahaya nasıl dokunsun?

Tek umut futbolcuların yeni hocaya kendini ispatlama hırsıydı, o da zaferi getirdi.

Maçın adamı: Brown

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