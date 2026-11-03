Şanlı Galatasaray Batrakov’la Devleş'ti!

Kim demiş; ''Aslan’ın Alman takımlarına karşı şansı tutmuyor!'' diye?

Geçin bunları! O köprünün altından çok sular aktı!

Alın size zafer! Hem de anlı, şanlı!

“Şanlı”, diyorum çünkü Şanlı Galatasaray dün Stutgart karşısında destanlaşan futboluyla tarihte yeni bir sayfa açtı.

Kutlu olsun.

Bu harika oyun, bu sarsılmaz inanç Galatasaray’ı daha çok zaferden zafere götürür!

Çal davulcu, şölen var!

Son 4 maçını kazanmış, form grafiğinin zirvesine kurulmuş Galatasaray arkasındaki muazzam taraftar desteği, kadro derinliği ile âdeta revire dönmüş Stuttgart'ı darmadağın etti dün!

Bir isme dikkat çekmek istiyorum.

HUZURLARINIZDA ZATI ŞAHANE BATRAKOV

Şimdi sahada zatı şahane Aleksey Batrakov var.

Oyunu dikine oynayan, oynatan; Galatasaray’a hız - tempo, golleriyle maç ve coşku kazandıran bu ofansif bir orta saha; inanın en az Wesley Sneijder ve Mertens gibi futboluyla göz kamaştıran gerçek bir 10 numara.

Yürekten alkışlıyorum; şanlı Galatasaray’ı devleştiren bu Rus futbolcuyu.

Hep böyle kal Batrakov.

ASLAN KÜKREMESİ BU!

..Ve; Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmemiş, turnuvanın en az gol yiyen savunma kalelerinden Stuttgart'ı yıkıp devleşti şanlı Galatasaray!

RAMS Park alev alev, sadece İstanbul değil bütün Avrupa ayakta, Devler Ligi’ndeki aslan kükremesi bu!

HOCANIN FENDİ OKAN BURUK

Özetlersek Hoca'nın fendi Okan Buruk, Hoeneß'i fena yendi

Taktik ustası Buruk dersini iyi çalışmış... İki takımın da, hücum gücü tavan yapmış, açık ve cesur oynuyor. Galibiyete giden yol, akıl oyunundan geçiyordu.

Okan Hoca'nın felsefesi netti.

Galatasaray ön alanda delice pres ve şok geçiş oyunlarıyla, Stuttgart’ın riskli, bol pozisyonlu cesur yapısını kırmak adına Deniz Undav ve Demirović ile gelecek tehlikelere karşı duvar örüp, oyunun hakimi olacaktı, öyle de oldu.

Galatasaray ön alanda delice pres yaptı, şok geçiş oyunlarıyla, Stuttgart’ın riskli, bol pozisyonlu cesur yapısını kırdı!

Deniz Undav’ı çıldırttı.

STİLLER’İN YOKLUĞU İŞE YARADI

Hoeneß efendinin beyni, takımı yürüten aklı, Şampiyonlar Ligi’nin pas baronu Angelo Stiller sakat! Vagnoman yok, Sauer yok, üstüne bir de deplasman yorgunluğu eklenmiş!

Fırsat bu fırsat yüklendi Galatasaray!

Güç ve performans, akıl; irade ve inançla birleşince Stiller’ın olmadığı o çökmüş merkeze; Torreira, Lemina, Barış Alper, Yunus ve Batrakov’la

öyle bir çöktü ki; nefes alamadı Almanlar. Özellikle önde basan Aslan, Victor Osimhen ve Batrakov’la Stuttgart defansını paramparça etti.

Şimdi sıra Aston Villa'yı devirip, Devler Ligi'ndeki iddiasını sağlamlaştırmaya geldi.

Yolun açık olsun Cimbom.

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