Oh, dünya varmış!

Beşiktaş’ın mutlaka kazanması gereken bir maçtı Başakşehir mücadelesi.

Doğrusu, Orkun’suz Beşiktaş; Olaitan, Ndidi ve Vlahovic ile ceza sahasına sağdan soldan girse de son vuruş noktasında rotasını kaybetmiş kaptansız gemi gibiydi. Muhammed direndi de direndi, inanılmaz kurtarışlar yaptı, Beşiktaş’ın karşısında duvar oldu.

Gerçi Ndidi 8 numara gibi oynadı, futbolunu da parlatmıştı ama gol için bu yeterli değildi.

“Beşiktaş’a lazım olan gol ancak golcü ortada yok. Ne iş yapar Vlahovic?” derken bu futbolcu sahneye çıktı, topu Oh’a indirdi ve Beşiktaş rahat bir nefes aldı. Ardından maçın adamı Olaitan muhteşem bir golle geceye damgasını vurdu…

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...