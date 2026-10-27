İsmail Kartal ne yapsın?

RAMS Park’ta küçük detayların büyük hikayeler yazdığı, taktiksel esnekliğin ve fiziksel kalitenin çarpıştığı dev bir derbiyi geride bıraktık.

Galatasaray 2, Fenerbahçe 1.

Bunun anlamı ne?

Şampiyonluk yarışında tarihi rakibi Fenerbahçe'ye karşı sadece bir derbi kazanmadı psikolojik, sosyal ve sportif anlamda büyük avantaj sağladı

Galatasaray.

Nokta...

Aslında yazımın başlığı ''Galatasaray'ı kazandıran gerçekler'' olacaktı. Ancak; gündem bambaşka bir hikayeyi öne çıkardı.

Fuente gelse ne yazar?

Fenerbahçe camiası çoktan hedef tahtasına koyduğu teknik direktör İsmail Kartal'a daha acımasız yükleniyor.

''İstifa!.. İstifa!.. İstifa!''

Heyhat! İsmail Kartal istifa edince Fenerbahçe'de her şey güllük gülistanlık mı olacak?

Ne mümkün. Geçiniz...

Tamam, işler iyi gitmiyor önce Beşiktaş sonra Galatasaray mağlubiyeti kabul edilebilir bir durum değil. Çok zor!

Ancak gerçeklerle yüzleşerek iki takım arasındaki avantajlar ve dezavantajları analiz edin. Tarihi rekabet adına iki takım arasındaki ''Dağ dağı devirdi'' dedirten fark ne? Teknik adam mı? Hayır.

Mesele; İsmail Kartal ya da Okan Buruk meselesi değil.

Mesele; sistem meselesi.

Mesele; kalite meselesi.

Mesele; takım mühendisliği meselesi.

Mesele; son 4 yılın şampiyonu ve bu sezon da en kuvvetli adayı durumundaki Galatasaray'ın kazanma kültürü.

Diyeceğim şu; rekabet şartlarını iyi değerlendirmezseniz, Ballon d'Or ödülüne layık görülen ve dünyanın en iyi teknik direktörü seçilen Luis de la Fuente, Pep Guardiola, Luis Enrique ya da Carlo Angoletti'den birini ilk fırsatta Fenerbahçe'nin başına getirseniz bir anda her şeyi değiştiremezsiniz, değiştiremezler de.

Gerçek bu!

Yıldırım en iyileriyle çalıştı

Başkan Aziz Yıldırım bu gerçeği Fenerbahçelilerden iyi biliyor, o yüzden Divan'da diyor ki; ''Aykut Kocaman'ı istemeyen sizdiniz. İsmail Kartal'ı isteyen sizdiniz, ne oldu şimdi? Lig mi bitti ki, 'İstifa' istiyorsunuz? Sabır, Mayıs'a kadar sabredin!''

Dikkat; bu sözlerin sahibi herhangi biri değil. Tecrübeyi iliklerine kadar yaşamış, 20 yıllık başkanlık döneminde; Otto Bariç, Joachim Löw, Zdenak Zeman, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Christoph Daum, Artur Zico, Vitor Pereira ve Dick Advocaat gibi dönemin en iyi teknik adamıyla çalışmış, başarının ancak istikrarla yakalacağını ezber etmiş biri Aziz Yıldırım.

O bilmeyecek de siz mi bileceksiniz; İsmail Kartal'ın önemini?

Aziz başkana inanın ve ümitle Mayıs ayını bekleyin; geleceğin Fenerbahçe'si tesis edilecek mi edilmeyecek mi?

Osimhen'i Kartal mı durduracaktı?

''Başkanın kredisi nereye kadar?'' dediğinizi duyar gibiyim ancak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sizden daha mı az istiyor? Ya da kaybetmesine sizden daha mı az üzülüyor?

Kesinlikle hayır ama Galatasaray'da orantısız güç Osimhen var, Fenerbahçe'de böyle bir golcü yok.

Şimdi soruyorum size; İsmail Kartal'ın elinde bu büyük silahı durduracak, zorluk çıkaracak ve geçit vermeyecek Antoni Rudiger gibi fiziksel gücü, agresif markajı ve psikolojik baskı kurabilen bir savunmacı vardı da oynatmadı mı Hoca?

Özetlersek; Ake sakatlanmış, yok... Stoperde görev yapan Archie Brown ise Victor Osimhen'i durduramadı, ne yapsın İsmail Kartal?

Sonuçta Osimhen'i olan Galatasaray kazandı.