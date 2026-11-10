KAYÜ’de bayrak yarışı: Karamustafa sonrası Ulucak’la yeni dönem vizyonu

Bugün size idealist ve ülkesi adına değerler üretme çabasındaki bir akademisyeni anlatacağım:

Kim mi?

Kayseri Üniversitesi’nin kurucu rektörü Kurtuluş Karamustafa Hoca’yı.

Biliyorsunuz; üniversiteler; bir ülkenin küresel rekabet gücünü artıran, şehirlerin ekonomik ve kültürel dokusunu zenginleştiren, toplumun refah seviyesini yükselten en temel kurumlardır. Ülke ölçeğinde nitelikli iş gücü yetiştirme ve Ar-Ge faaliyetleriyle ekonomik bağımsızlığı desteklerken; bulundukları şehirlerde istihdam, altyapı ve sosyal canlılık üretirler. Toplumsal düzeyde ise fırsat eşitliği sunarak, ikame değer üretmek adına eleştirel düşünceyi besler ve yerel sorunlara bilimsel çözümler sunarak geleceği inşa ederler.

Bu çok yönlü misyonu orijinal bir modelle hayata geçiren kurumların başında Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) gelmektedir.

Şöyle ki; 2018 yılında Erciyes Üniversitesi’nden devraldığı köklü akademik mirası genç ve dinamik bir yönetim anlayışıyla birleştiren KAYÜ, klasik teorik eğitimin ötesine geçerek "kampüste değil sahada eğitim" felsefesini benimsemiştir. İşletmede Mesleki Eğitim (İME) modeli ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki teknik kampüs yapılanmasıyla üniversite-sanayi entegrasyonunu yani 3. Nesil üniversite dediğimiz teknopark anlayışını somutlaştırmıştır. Bünyesindeki 14 meslek yüksekokulu, yapay zeka ve otonom sistemler gibi geleceğin teknolojilerine odaklanan programları ve YÖKAK tarafından verilen 5 yıllık kurumsal tam akreditasyonu ile nitelikli ara eleman yetiştirmede Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca ilçe kampüsleri, girişimcilik projeleri ve yeşil dönüşüm vizyonuyla bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sunmaktadır.

Böylesine stratejik bir vizyonla büyüyen Kayseri Üniversitesi’nde bugün önemli bir bayrak yarışı yaşanmaktadır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla KAYÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Ulucak, düzenlenen törenle görevi devralmıştır.

Sekiz yıllık kurucu rektörlük sürecinde üniversiteyi sıfırdan alıp şehrin ve sanayicinin güçlü bir muhatabı haline getiren Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın kuruma kattığı büyük emek, bu başarının temelini oluşturmuştur.

Kayseri gibi üretim dinamikleri güçlü bir şehirde üniversiteyi kampüs duvarlarının dışına taşıyan bu kurumsal birikim, şimdi yeni bir sorumlulukla geleceğe taşınıyor. Şehrin gençlerine ve sanayisine karşı büyük bir misyon üstlenen Prof. Dr. Recep Ulucak’a yeni görevinde başarılar diliyor, sekiz yıl boyunca üniversitenin marka değerini yükselten Kurucu Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya şahsen teşekkür ediyorum.