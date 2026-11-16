Yalçın sihirbaz değil ki?

Fransa’ya karşı stratejimiz; “Önce durdur sonra vur”du. Deniz, İsmail ve Arda ile zorladık, Abdülkerim ile son anda gol de bulduk ama kazanmayı başaramadık! Yenildik ama ezilmedik.

Kuş bakışı güzeldir; kuş gibi bakmamak kaydıyla...

Gecenin adamı Berke

Maalesef! Kadro kalitesi, yüksek tempolu oyunu ve fiziksel üstünlüğü yanında oyunun seyrini her an değiştirebilen Mbappe, Olise ve Barcola gibi dünya çapında bitirici ayaklara sahip Fransa’dan da eli boş döndük.

Ancak yiğidin hakkını yiğide verelim, yediği gollere rağmen gecenin kahramanı Berke Özer’di; dün neler kurtardı neler, Cherki, Rabiot, Olise, Mbappe ve Barcola’ya ilk yarıda geçit vermedi. Kurtar, kurtar ama nereye kadar!

Sergen Hoca ne yapsın?

Sergen Yalçın’dan 5 maçtır devam eden kötü gidişi bir anda tersine çevirmesini beklemek abesle iştigaldi. Hoca ne sihirbaz ne de olağanüstü güçlere sahip. Buna rağmen inanılmaz risk aldı rotasyona gitti. Zeki ısınırken sakatlanmasa Barış kulübede oturacaktı. İsabet oldu. Üç stoperli başlangıçta orta sahayı Eren, Can, Hakan ve İsmail’e emanet ederken en uca Arda ve Deniz yerleşti. Maç stratejisi; “Önce durdur sonra vur” üstüneydi. Deniz, İsmail ve Arda ile Fransa’yı zorladık ama golü bulmakta zorlandık. Basit pozisyonlar verdik ve karşılaşmaya 10 puanla başlayan Zinedine’in Fransa’sına boyun eğdik. Maalesef gücümüz bu!

A Millî Takım’ın öncelikle sabır ve zamana ihtiyacı var; Jürgen Klopp bile kendi oyun sistemini ancak 2,5 yıllık bir uğraşıdan sonra kurabilmiştir. Nokta!

Maçın adamı: Berke Özer

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