Hiç kazananla kaybeden bir olur mu? Ne mümkün!.. Kazanmak emek ister; irade, azim, çaba ve gayret ister. Birileri geceleri mışıl mışıl uyurken, diğerlerinin uykusuz gecelerle ulaştığı o zirve asla tesadüf değildir!

Ama o zirveye çıkıp da orada kalmayı becerememek, işte Türk futbolunun en acı komedisidir!..

Tam 615 gün sonra evinde Rizespor’a 2-0 yenilen Amedspor’a "nazar mı değdi" bilemiyorum. Bırakın nazarı!.. Sahada kaybedilen maç telafi edilir de, kulüp binasındaki o "Mbaye Diagne" skandalı nasıl telafi edilecek, siz onu anlatın!

Trabzonspor’u devirip Başakşehir’e 5 atan takım gitmiş, yerine "golcüsü kayıp" bir kulüp gelmiş! Milli ara bitiyor, beyefendi ortada yok. Yönetim 13-17 Kasım arası noter tutup 18’inde ihtar çekiyor.

Diagne ne yapıyor?

Avukatıyla "sağlık raporu" yollayıp sosyal medyadan bombayı patlatıyor: "5 aydır maaş almıyorum, Süper Lig’desiniz diye uyanıklık yapıyorsunuz, yalancısınız!"

Haydaa!.. Buyurun buradan yakın!

FIFA’nın 14bis maddesi kabak gibi ortada: İki ay maaş ödeme, 15 günlük ihtarı da savsakla; oyuncu hem bedelsiz uçsun gitsin hem de kulübe tazminat ve transfer yasağı tokadını yapıştırsın!

Yok eğer Diagne’nin o meşhur raporu uydurmaysa, bu kez kulüp haklı fesihle oyuncuya 4-6 ay men cezası aldırır.

İşte tam burada acı bir ironi çıkıyor karşımıza!..

Amedspor’un başında Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren var! Yanında hukukçulardan, iş insanlarından kurulu dev bir yönetim ordusu duruyor. Spor hukukunu, tahkimi, sözleşmenin virgülünü yutmuş bir başkanın kulübünde, nasıl olur da bir futbolcu çıkıp "5 aydır paramı alamadım" diye dünyaya rezil edercesine bağırabilir?

Eğer bu iddia doğruysa, o hukuk ordusu ne iş yapar?

Sezon başında Serkan Reçber’i getirip 8 günde gönderen, sonra scout ekibiyle yola devam eden yönetim, Besnik Hasi gibi Anderlecht ve Olympiakos görmüş, "yıldız değil savaşçı isterim" diyen gerçek bir profesyonelin emeğine yazık ediyor!

Hasi krizde topu yönetime atıp işine bakıyor ama yönetim suskun!

Şimdi soruyorum: O, 5 aylık maaş iddiası yalansa neden susuyorsunuz; doğruysa o zirve yürüyüşüne bu "amatörlük" hiç yakışıyor mu?