Hiç sanal âlemle hakikat bir olur mu? Ne mümkün!

İnsanlık bugün dijital bataklıkta, sanal bir hayatla amansız bir imtihandan geçiyor. Duygular, vicdan, merhamet, muhabbet, dostluk, dayanışma ve samimiyet mi dediniz? Hak getire!

Dünya ruhsuz, robotik bir atmosferde "tıklanma" şehvetiyle farkına bile varamadığı azgın bir fırtınaya tutulmuş sürükleniyor.

İnsanlık ağır bir siber savaş döneminden geçiyor; felaket ise sadece bir tık ötede!

İşte tam da bu karanlık dönemde en çok muhtaç olduğumuz şey ne, biliyor musunuz? İçeriği hormonlanmamış; insana insan olduğunu, bu dünyadan başka gidilecek bir yer olmadığını hatırlatan klasik iletişim araçlarıdır!

Yani gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlardır!

Ama gelin görün ki; medya bile yalan yanlış bilgilerle, asparagaslarla hızla bilinmez bir uçuruma yuvarlanıyor.

Algıda seçicilik oyunlarıyla üretilen suni gündemlerle artık sadece zihinler değil, gönüller de işgal edilmeye çalışılıyor.

Elbette tank, tüfek, uçak, füze hâlâ mühim; ancak gelinen noktada savaşlar çoktan boyut değiştirdi!

Özellikle yapay zekâ ve yüksek teknolojinin ulaştığı bu yeni çağda bütün ezberler bozuldu. Bilginin üretimi de işlenmesi de bambaşka bir hâl aldı.

Asli görevi doğru haber vermek, objektif yorum yapmak olan medya, bugün dünyadaki mevcut güç dengelerini bile altüst eden bir silaha dönüştü.

Peki, "Bunun kime ne zararı var?" diye aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz.

Ana akım medyaya, yabancı dijital mecralardan sanal medya anaforuna kadar her detayı iyice düşünelim.

Dijital platformlar, sansür, denetim, basın hürriyeti ve toplumun millî, manevi, ahlaki değerleri...

Bilhassa sosyal medya algoritmalarının kurguladığı karalama kampanyaları ve algı operasyonları...

Bilgi ve gücün; yalan haber ve suç unsuru taşıyan yayınlara etkisini, sanal medyanın fayda ve zararlarını düşünün.

Televizyon ve ana akım medyanın habercilikte, kültür aktarımında ve dizilerin toplumsal yapıda oynadığı hayati roller, ufuktaki büyük tehlikelere karşı "sorumlu medya" adına yakılmış birer uyarı fişeği değil mi?

İşte bugün yeni yeni idrak edilen o yakıcı hakikatleri birçok akil insan daha önceleri haykırmıştı!

Ama duyan kim?

Sözün özü; artık uyanma ve özümüze, sahici medyaya sahip çıkma vaktidir beyler!